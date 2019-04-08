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    Главная / Торги / поставка изделий из пластмасс для Филиала №4 АО «ГК «Северавтодор»

    поставка изделий из пластмасс для Филиала №4 АО «ГК «Северавтодор»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.04.2019 07:0008.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907652748Дата и время окончания срока приема заявок Поставка изделий из пластмасс для Филиала №4 АО «ГК «Северавтодор»Автономный округ Ханты-Мансийский, Нефтеюганский район, территория Левый берег Юганской Оби.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907652748

    Уникальный номер закупки

    8-4

    Номер закупки

    Наименование закупки

    поставка изделий из пластмасс для Филиала №4 АО «ГК «Северавтодор»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 08:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение №8-4

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРАВТОДОР
    Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР

    Юридический адрес

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,

    Почтовый адрес

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5

    Контактный телефон

    +7 912 511-42-14

    Факс

    +7 3462 22-51-82

    Адрес электронной почты

    Fil4-oz@severavtodor.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Приймак Сергей Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Автономный округ Ханты-Мансийский, Нефтеюганский район, территория Левый берег Юганской Оби.

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Закупки и тендеры Изделия пластмассовые прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка изделий из пластмасс для Филиала №4 АО «ГК «Северавтодор»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.04.2019 07:00 GMT +308.04.2019 07:0008.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907652748Дата и время окончания срока приема заявок Поставка изделий из пластмасс для Филиала №4 АО «ГК «Северавтодор»Автономный округ Ханты-Мансийский, Нефтеюганский район, территория Левый берег Юганской Оби.

    Дата и время вскрытия заявок

    08.04.2019 09:0008.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907652748Дата и время вскрытия заявок Поставка изделий из пластмасс для Филиала №4 АО «ГК «Северавтодор»Автономный округ Ханты-Мансийский, Нефтеюганский район, территория Левый берег Юганской Оби.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.201910.04.2019 12:0010.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907652748Подведение итогов не позднее Поставка изделий из пластмасс для Филиала №4 АО «ГК «Северавтодор»Автономный округ Ханты-Мансийский, Нефтеюганский район, территория Левый берег Юганской Оби.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка изделий из пластмасс для Филиала №4 АО «ГК «Северавтодор»

    Начальная цена

    766 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРАВТОДОР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
    Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР

    Адрес местонахождения

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5

    Классификатор ОКПД2

    22.29.91.000

    Услуги по производству прочих пластмассовых изделий

    Классификатор ОКВЭД2

    22.29

    Производство прочих пластмассовых изделий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих пластмассовых изделий"

    Кол-во: 3000

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