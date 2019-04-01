www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП915777
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
проведение экспертизы промышленной безопасности строительных конструкций здания цеха №66 участок 2, инв. № 60457, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н, литер ЕХ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2019 07:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-84-38 доб. 7102
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Igor.Fedorov2@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Федоров Игорь Николаевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Проведение экспертизы промышленной безопасности строительных конструкций здания цеха №66 участок 2, инв. № 60457, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н, литер ЕХ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2019 13:30 GMT +301.04.2019 13:3001.04.2019 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915777Дата и время окончания срока приема заявок проведение экспертизы промышленной безопасности строительных конструкций здания цеха №66 участок 2, инв. № 60457, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н, литер ЕХСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
01.04.2019 13:3001.04.2019 13:3001.04.2019 13:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915777Дата и время вскрытия заявок проведение экспертизы промышленной безопасности строительных конструкций здания цеха №66 участок 2, инв. № 60457, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н, литер ЕХСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
21.06.2019 16:0021.06.2019 16:0021.06.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915777Подведение итогов не позднее проведение экспертизы промышленной безопасности строительных конструкций здания цеха №66 участок 2, инв. № 60457, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н, литер ЕХСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.06.201921.06.2019 16:0021.06.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915777Подведение итогов не позднее проведение экспертизы промышленной безопасности строительных конструкций здания цеха №66 участок 2, инв. № 60457, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н, литер ЕХСанкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение экспертизы промышленной безопасности строительных конструкций здания цеха №66 участок 2, инв. № 60457, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н, литер ЕХ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с утвержденным техническим заданием. 1. С учетом обильных снегопадов первых месяцев 2019г., в первую очередь, в кратчайшие сроки с момента получения уведомления от Заказчика о начале работ, произвести визуальное обследование несущего профилированного настила, стальных прогонов и стропильных ферм пролётов В-Г/1-43, Е-Ж/1-43, сравнить с результатами экспертизы промышленной безопасности здания, рег. № 19-ЗС-28903-2015, а также дать оценку технического состояния несущего профилированного настила, стальных прогонов и стропильных ферм цеха №66, участок 2 с оформлением отчета, с разработкой рекомендаций и технических решений по условиям дальнейшей эксплуатации объекта. 2. Дать оценку технического состояния несущих строительных конструкций всего производственного корпуса, с оформлением заключения экспертизы промышленной безопасности, с выводами о соответствии требованиям промышленной безопасности, с разработкой рекомендаций по условиям дальнейшей эксплуатации объекта. 3. выполнить инженерно-геодезические работы по определению планово-высотного положения несущих строительных конструкций
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
промышленная площадка ПАО "Ижорские заводы", действующее механотермическое производство.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
74.30.15.410
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Кол-во: 0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.