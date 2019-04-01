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    Главная / Торги / проведение экспертизы промышленной безопасности строительных конструкций здания цеха №66 участок 2, инв. № 60457, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н, литер ЕХ

    проведение экспертизы промышленной безопасности строительных конструкций здания цеха №66 участок 2, инв. № 60457, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н, литер ЕХ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 13:3001.04.2019 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915777Дата и время окончания срока приема заявок проведение экспертизы промышленной безопасности строительных конструкций здания цеха №66 участок 2, инв. № 60457, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н, литер ЕХСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915777

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    проведение экспертизы промышленной безопасности строительных конструкций здания цеха №66 участок 2, инв. № 60457, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н, литер ЕХ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 07:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    требования к контрагентам и к предоставляемому пакету документов

    техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-84-38 доб. 7102

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Igor.Fedorov2@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Федоров Игорь Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение экспертизы промышленной безопасности строительных конструкций здания цеха №66 участок 2, инв. № 60457, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н, литер ЕХ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2019 13:30 GMT +301.04.2019 13:3001.04.2019 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915777Дата и время окончания срока приема заявок проведение экспертизы промышленной безопасности строительных конструкций здания цеха №66 участок 2, инв. № 60457, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н, литер ЕХСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    01.04.2019 13:3001.04.2019 13:3001.04.2019 13:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915777Дата и время вскрытия заявок проведение экспертизы промышленной безопасности строительных конструкций здания цеха №66 участок 2, инв. № 60457, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н, литер ЕХСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    21.06.2019 16:0021.06.2019 16:0021.06.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915777Подведение итогов не позднее проведение экспертизы промышленной безопасности строительных конструкций здания цеха №66 участок 2, инв. № 60457, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н, литер ЕХСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.06.201921.06.2019 16:0021.06.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915777Подведение итогов не позднее проведение экспертизы промышленной безопасности строительных конструкций здания цеха №66 участок 2, инв. № 60457, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н, литер ЕХСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение экспертизы промышленной безопасности строительных конструкций здания цеха №66 участок 2, инв. № 60457, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н, литер ЕХ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с утвержденным техническим заданием. 1. С учетом обильных снегопадов первых месяцев 2019г., в первую очередь, в кратчайшие сроки с момента получения уведомления от Заказчика о начале работ, произвести визуальное обследование несущего профилированного настила, стальных прогонов и стропильных ферм пролётов В-Г/1-43, Е-Ж/1-43, сравнить с результатами экспертизы промышленной безопасности здания, рег. № 19-ЗС-28903-2015, а также дать оценку технического состояния несущего профилированного настила, стальных прогонов и стропильных ферм цеха №66, участок 2 с оформлением отчета, с разработкой рекомендаций и технических решений по условиям дальнейшей эксплуатации объекта. 2. Дать оценку технического состояния несущих строительных конструкций всего производственного корпуса, с оформлением заключения экспертизы промышленной безопасности, с выводами о соответствии требованиям промышленной безопасности, с разработкой рекомендаций по условиям дальнейшей эксплуатации объекта. 3. выполнить инженерно-геодезические работы по определению планово-высотного положения несущих строительных конструкций

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    промышленная площадка ПАО "Ижорские заводы", действующее механотермическое производство.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    условия оплаты - по факту оказания услуг
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    74.30.15.410

    Услуги по техническому обследованию состояния объектов недвижимости

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    " «Техническое обследование административно-бытовых корпусов и экспертиза промышленной безопасности цехов ООО «ОМЗ-Спецсталь»"

    Кол-во: 0

    "Позиция 2"

    "экспертиза промышленной безопасности здания"

    Кол-во: 0

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