Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

в соответствии с утвержденным техническим заданием. 1. С учетом обильных снегопадов первых месяцев 2019г., в первую очередь, в кратчайшие сроки с момента получения уведомления от Заказчика о начале работ, произвести визуальное обследование несущего профилированного настила, стальных прогонов и стропильных ферм пролётов В-Г/1-43, Е-Ж/1-43, сравнить с результатами экспертизы промышленной безопасности здания, рег. № 19-ЗС-28903-2015, а также дать оценку технического состояния несущего профилированного настила, стальных прогонов и стропильных ферм цеха №66, участок 2 с оформлением отчета, с разработкой рекомендаций и технических решений по условиям дальнейшей эксплуатации объекта. 2. Дать оценку технического состояния несущих строительных конструкций всего производственного корпуса, с оформлением заключения экспертизы промышленной безопасности, с выводами о соответствии требованиям промышленной безопасности, с разработкой рекомендаций по условиям дальнейшей эксплуатации объекта. 3. выполнить инженерно-геодезические работы по определению планово-высотного положения несущих строительных конструкций