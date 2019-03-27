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    Главная / Торги / Закупка инструментов и оснастки

    Закупка инструментов и оснастки

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.03.2019 12:2527.03.2019 12:25Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915778Дата и время окончания срока приема заявок Закупка инструментов и оснасткиг. НоябрьскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915778

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка инструментов и оснастки

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 07:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Анкета поставщика

    Заявка на аккредитацию участника

    Заявка на участие в закупке

    Опись предоставленных документов

    Типовой договор

    Извещение о проведение закупки

    Техническое задание

    Приложение к техническому заданию

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью РИМЕРА-Сервис
    Все закупки и тендеры РИМЕРА-Сервис

    Юридический адрес

    121205, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Инновационного центра Сколково, бульвар Большой, д. 40,этаж 5, ком. 37

    Почтовый адрес

    121205, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Инновационного центра Сколково, бульвар Большой, д. 40,этаж 5, ком. 37

    Контактный телефон

    +7 3496 37-53-23

    Факс

    +7 495 984-10-12 доб. 0

    Адрес электронной почты

    zakupki.rst@rimera.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Гордеева Анастасия Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Ноябрьск

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка инструментов и оснастки

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.04.201902.04.2019 13:0002.04.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915778Подведение итогов не позднее Закупка инструментов и оснасткиг. Ноябрьск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка инструментов и оснастки

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно конкурсной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно конкурсной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно конкурсной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью РИМЕРА-Сервис»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РИМЕРА-Сервис
    Все закупки и тендеры РИМЕРА-Сервис

    Адрес местонахождения

    121205, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Инновационного центра Сколково, бульвар Большой, д. 40,этаж 5, ком. 37

    Классификатор ОКПД2

    25.73.30.299

    Инструмент слесарно-монтажный прочий, не включенный в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор съемников для стопорных колец (внешних и внутренних)  ф10-50мм 4 насадки (угол45,90,180)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "клещи токоизмерительные м-266f"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "клещи изолирующие ки-1000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "молоток слесарный 800г квадратный боек с ручкойгост 2310-77"

    Кол-во: 25

    "Позиция 5"

    "молоток 1000 гр цинк"

    Кол-во: 15

    "Позиция 6"

    "молоток 0.800"

    Кол-во: 6

    "Позиция 7"

    "кувалда 8 кг"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "кувалда 5 кг"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "кувалда 3 кг"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "молоток слесарный 500 гр"

    Кол-во: 30

    "Позиция 11"

    "Ножницы по металлу 300мм прямой резки усиленные"

    Кол-во: 20

    "Позиция 12"

    "полотно ножовочное 300х13"

    Кол-во: 300

    "Позиция 13"

    "плоскогубцы 250 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 14"

    "ножовка по металлу"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "кусачки боковые кб-160"

    Кол-во: 36

    "Позиция 16"

    "зубило слесарное 250 мм гост 7211-86"

    Кол-во: 30

    "Позиция 17"

    "Бокорезы GPL-6011 160мм 1000В GoldTool"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "Набор отверток HV-1817 до1000В GoldTool"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "Ключи "Kraftool Torx""

    Кол-во: 3

    "Позиция 20"

    "набор сверл 2-25"

    Кол-во: 10

    "Позиция 21"

    "набор ключей гаечных с открытым зевом двусторонних 6-32 (12 предметов)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 22"

    "набор резьбонарезной нр-8р"

    Кол-во: 4

    "Позиция 23"

    "набор профессиональных отверток но-11"

    Кол-во: 15

    "Позиция 24"

    "набор профессиональных инструментов ну-1412/107"

    Кол-во: 8

    "Позиция 25"

    "набор напильников"

    Кол-во: 15

    "Позиция 26"

    "набор ключей накидных изогнутых 6-32"

    Кол-во: 15

    "Позиция 27"

    "набор ключей гаечных кгд 11 8-27"

    Кол-во: 20

    "Позиция 28"

    "набор головок торцовых 8-22"

    Кол-во: 10

    "Позиция 29"

    "набор головок с трещеткой usag 614n 1/2 esi 8-32мм 06142012"

    Кол-во: 15

    "Позиция 30"

    "набор сверл по металлу ц/х, № 51 под резьбу"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "набор инструмента изолированного КВТ НИИ-01 59380"

    Кол-во: 8

    "Позиция 32"

    "редуктор бпо-5"

    Кол-во: 6

    "Позиция 33"

    "редуктор бко-50-4"

    Кол-во: 6

    "Позиция 34"

    "резак пропановый стандартный корд-01п наклон головки 90 градус"

    Кол-во: 6

    "Позиция 35"

    "тисы слесарные 180 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "шуруповерт аккумуляторный bosch psr 18 ve-2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 37"

    "машина шлифовальная угловая BOSCH GWS 15-125 С1 professional"

    Кол-во: 3

    "Позиция 38"

    "перфоратор bosch gbh 2.24 dsr"

    Кол-во: 3

    "Позиция 39"

    "дрель bosch"

    Кол-во: 3

    "Позиция 40"

    "Шлифмашина BOSCH GWS 24-230 JBX + SDS"

    Кол-во: 5

    "Позиция 41"

    "дрель с ударом bosch gsh 22-2 rce"

    Кол-во: 4

    "Позиция 42"

    "фен технический bosch ghg 660 lcd"

    Кол-во: 3

    "Позиция 43"

    "круг отрезной абразивный по металлу 230х3х22"

    Кол-во: 350

    "Позиция 44"

    "КРУГ 125Х1.2Х22 14А ОТРЕЗНОЙ АРМИРОВ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 45"

    "круг отрезной абразивный по металлу 125х2х22"

    Кол-во: 150

    "Позиция 46"

    "круг армированный 230х6х22"

    Кол-во: 50

    "Позиция 47"

    "шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 54с 25 сфж"

    Кол-во: 10

    "Позиция 48"

    "надфили алмазные (ПВХ ручка, 3х140х50мм, 10штук) FIT IT"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "напильник полукруглый 200мм n3"

    Кол-во: 40

    "Позиция 50"

    "напильник круглый 250мм n2"

    Кол-во: 40

    "Позиция 51"

    "напильник круглый 200 мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 52"

    "напильник плоский острый 400-3 в/с"

    Кол-во: 40

    "Позиция 53"

    "фреза шпоночная ф 6"

    Кол-во: 10

    "Позиция 54"

    "фреза шпоночная ф 20"

    Кол-во: 15

    "Позиция 55"

    "фреза шпоночная ф 18"

    Кол-во: 15

    "Позиция 56"

    "фреза шпоночная ф 10"

    Кол-во: 15

    "Позиция 57"

    "фреза шпоночная ф 8"

    Кол-во: 20

    "Позиция 58"

    "фреза шпоночная ф 16"

    Кол-во: 15

    "Позиция 59"

    "фреза шпоночная ф 12"

    Кол-во: 15

    "Позиция 60"

    "плашка м8"

    Кол-во: 10

    "Позиция 61"

    "плашка м5х0.8"

    Кол-во: 5

    "Позиция 62"

    "плашка м4"

    Кол-во: 5

    "Позиция 63"

    "плашка м 3"

    Кол-во: 5

    "Позиция 64"

    "Плашка 1/2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 65"

    "Плашка м16"

    Кол-во: 20

    "Позиция 66"

    "плашка м12"

    Кол-во: 20

    "Позиция 67"

    "плашка м10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 68"

    "метчик м 3"

    Кол-во: 6

    "Позиция 69"

    "метчик м 8"

    Кол-во: 20

    "Позиция 70"

    "метчик м 6"

    Кол-во: 10

    "Позиция 71"

    "метчик м 4"

    Кол-во: 10

    "Позиция 72"

    "метчик м 12"

    Кол-во: 15

    "Позиция 73"

    "метчик м 10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 74"

    "Набор резьбонарезной НР-7Р"

    Кол-во: 4

    "Позиция 75"

    "набор метчиков и плашек м2-м18, 110 предм, метрич.резьба"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "сверло-бур 6х100 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 77"

    "бур для перфоратора sds+ 16х600"

    Кол-во: 10

    "Позиция 78"

    "бур для перфоратора 8х260"

    Кол-во: 10

    "Позиция 79"

    "сверло центровочное ф 3.5мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 80"

    "сверло центровочное комбинированное 2317-0007 ф4.00 мм тип а"

    Кол-во: 10

    "Позиция 81"

    "сверло центровочное комбинированное 2317-0005 ф2.50 мм тип а"

    Кол-во: 10

    "Позиция 82"

    "сверло центровочное комбинированное 2317-0003 ф1.60 мм тип а"

    Кол-во: 10

    "Позиция 83"

    "Щетка дисковая ф75"

    Кол-во: 20

    "Позиция 84"

    "Щетка дисковая ф63"

    Кол-во: 20

    "Позиция 85"

    "набор шестигранников SATA 09124"

    Кол-во: 40

    "Позиция 86"

    "Клещи для стальной ленты М7С ширина 20мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 87"

    "болторез 760мм 30" matrix"

    Кол-во: 16

    "Позиция 88"

    "Пилки для лобзика Bosch T130 Riff"

    Кол-во: 2

    "Позиция 89"

    "Набор ключей Torx короткие с отверстием Т10-Т50 (9 предметов)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 90"

    "Сверло ступенчатое 6-30мм, 13ступенчатое,шаг2мм, ход 4,5мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 91"

    "Инструмент для снятия изоляции WS-04B KBT"

    Кол-во: 1

    "Позиция 92"

    "Набор напильников личных в картонной упаковке 762/5 1/2s"

    Кол-во: 2

    "Позиция 93"

    "Набор оснастки (150 аксессуаров) Dremel"

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "Набор оснастки EZ SpeedClic (70шт.) Dremel"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "Инструмент аккумуляторный многофункциональный Dremel 8220 5/65"

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "Тиски крестовидные Proma KS-1000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 97"

    "вибратор ив-98б 380В"

    Кол-во: 5

    "Позиция 98"

    "Набор автомобильного инструмента 131 предмет AUTO Арсенал"

    Кол-во: 1

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