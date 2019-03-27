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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП915778
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка инструментов и оснастки
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2019 07:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121205, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Инновационного центра Сколково, бульвар Большой, д. 40,этаж 5, ком. 37
Почтовый адрес
121205, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Инновационного центра Сколково, бульвар Большой, д. 40,этаж 5, ком. 37
Контактный телефон
+7 3496 37-53-23
Факс
+7 495 984-10-12 доб. 0
Адрес электронной почты
zakupki.rst@rimera.com
Ф.И.О. контактного лица
Гордеева Анастасия Анатольевна
Место рассмотрения предложений
г. Ноябрьск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка инструментов и оснастки
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка инструментов и оснастки
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно конкурсной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно конкурсной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РИМЕРА-Сервис
Все закупки и тендеры РИМЕРА-Сервис
Адрес местонахождения
121205, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Инновационного центра Сколково, бульвар Большой, д. 40,этаж 5, ком. 37
25.73.30.299
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 25
Кол-во: 15
Кол-во: 6
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 30
Кол-во: 20
Кол-во: 300
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 36
Кол-во: 30
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 3
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Кол-во: 40
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Кол-во: 5
Кол-во: 1
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