Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Аванс в размере 30 (тридцати) процентов от цены Договора в течении 7 (семи) банковских дней с даты подписания настоящего Договора; Окончательный расчет в размере 70 (семидесяти) процентов от цены Договора в течении 30 (тридцати) банковских дней после подписания акта приемки оказанных услуг. Указанная стоимость является твердой и определена на весь срок исполнения настоящего договора. Оплата стоимости услуг Исполнителя осуществляется в российских рублях на расчетный счет Исполнителя.