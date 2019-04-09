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    Главная / Торги / Оказание аудиторских услуг по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 г. ОАО «Птицефабрика «Рефтинская». В рамках 44-ФЗ

    Оказание аудиторских услуг по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 г. ОАО «Птицефабрика «Рефтинская». В рамках 44-ФЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.04.2019 06:3009.04.2019 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907652404Дата и время окончания срока приема заявок Оказание аудиторских услуг по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 г. ОАО «Птицефабрика «Рефтинская». В рамках 44-ФЗ624285, Свердловская область, п. Рефтинский, ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», каб.312Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907652404

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание аудиторских услуг по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 г. ОАО «Птицефабрика «Рефтинская». В рамках 44-ФЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 06:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Приложение №8

    Приложение №7

    Приложение №6

    Приложение №5

    Приложение №4

    Приложение №3

    Приложение №1

    Конкурсная документация

    Приложение №2

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ
    Все закупки и тендеры ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ

    Юридический адрес

    624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, ПГТ РЕФТИНСКИЙ,

    Почтовый адрес

    624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г АСБЕСТ, РАБОЧИЙ ПО РЕФТИНСКИЙ,

    Контактный телефон

    +7 34365 3-72-58

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tender5@reftp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мельман Инна Александровна

    Место рассмотрения предложений

    624285, Свердловская область, п. Рефтинский, ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», каб.312

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Закупки и тендеры Услуги в области бухгалтерского учета; по проведению финансового аудита; по налоговому консультированию

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание аудиторских услуг по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 г. ОАО «Птицефабрика «Рефтинская». В рамках 44-ФЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.04.2019 06:30 GMT +309.04.2019 06:3009.04.2019 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907652404Дата и время окончания срока приема заявок Оказание аудиторских услуг по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 г. ОАО «Птицефабрика «Рефтинская». В рамках 44-ФЗ624285, Свердловская область, п. Рефтинский, ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», каб.312

    Дата и время вскрытия заявок

    09.04.2019 06:30GMT +309.04.2019 06:3009.04.2019 06:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907652404Дата и время вскрытия заявок Оказание аудиторских услуг по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 г. ОАО «Птицефабрика «Рефтинская». В рамках 44-ФЗ624285, Свердловская область, п. Рефтинский, ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», каб.312

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    09.04.201909.04.2019 07:0009.04.2019 07:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907652404Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание аудиторских услуг по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 г. ОАО «Птицефабрика «Рефтинская». В рамках 44-ФЗ624285, Свердловская область, п. Рефтинский, ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», каб.312

    Подведение итогов не позднее

    09.04.2019 08:0009.04.2019 08:0009.04.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907652404Подведение итогов не позднее Оказание аудиторских услуг по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 г. ОАО «Птицефабрика «Рефтинская». В рамках 44-ФЗ624285, Свердловская область, п. Рефтинский, ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», каб.312

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.04.201909.04.2019 08:0009.04.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907652404Подведение итогов не позднее Оказание аудиторских услуг по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 г. ОАО «Птицефабрика «Рефтинская». В рамках 44-ФЗ624285, Свердловская область, п. Рефтинский, ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», каб.312

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание аудиторских услуг по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 г. ОАО «Птицефабрика «Рефтинская». В рамках 44-ФЗ

    Начальная цена

    750 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская Федерация, Свердловская область, поселок Рефтинский, ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», здание управления.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Аванс в размере 30 (тридцати) процентов от цены Договора в течении 7 (семи) банковских дней с даты подписания настоящего Договора; Окончательный расчет в размере 70 (семидесяти) процентов от цены Договора в течении 30 (тридцати) банковских дней после подписания акта приемки оказанных услуг. Указанная стоимость является твердой и определена на весь срок исполнения настоящего договора. Оплата стоимости услуг Исполнителя осуществляется в российских рублях на расчетный счет Исполнителя.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ
    Все закупки и тендеры ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ

    Адрес местонахождения

    624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, ПГТ РЕФТИНСКИЙ,

    624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г АСБЕСТ, РАБОЧИЙ ПО РЕФТИНСКИЙ,

    Классификатор ОКПД2

    69.20.10.000

    Услуги по проведению финансового аудита

    Классификатор ОКВЭД2

    69.20

    Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию"

    Кол-во: 1

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