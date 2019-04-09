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Номер извещения
31907652404
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание аудиторских услуг по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 г. ОАО «Птицефабрика «Рефтинская». В рамках 44-ФЗ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2019 06:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, ПГТ РЕФТИНСКИЙ,
Почтовый адрес
624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г АСБЕСТ, РАБОЧИЙ ПО РЕФТИНСКИЙ,
Контактный телефон
+7 34365 3-72-58
Факс
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Адрес электронной почты
tender5@reftp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мельман Инна Александровна
Место рассмотрения предложений
624285, Свердловская область, п. Рефтинский, ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», каб.312
Закупки и тендеры Услуги в области бухгалтерского учета; по проведению финансового аудита; по налоговому консультированию
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Оказание аудиторских услуг по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 г. ОАО «Птицефабрика «Рефтинская». В рамках 44-ФЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.04.2019 06:30 GMT +309.04.2019 06:3009.04.2019 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907652404Дата и время окончания срока приема заявок Оказание аудиторских услуг по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 г. ОАО «Птицефабрика «Рефтинская». В рамках 44-ФЗ624285, Свердловская область, п. Рефтинский, ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», каб.312
Дата и время вскрытия заявок
09.04.2019 06:30GMT +309.04.2019 06:3009.04.2019 06:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907652404Дата и время вскрытия заявок Оказание аудиторских услуг по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 г. ОАО «Птицефабрика «Рефтинская». В рамках 44-ФЗ624285, Свердловская область, п. Рефтинский, ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», каб.312
Дата окончания срока рассмотрения заявок
09.04.201909.04.2019 07:0009.04.2019 07:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907652404Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание аудиторских услуг по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 г. ОАО «Птицефабрика «Рефтинская». В рамках 44-ФЗ624285, Свердловская область, п. Рефтинский, ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», каб.312
Подведение итогов не позднее
09.04.2019 08:0009.04.2019 08:0009.04.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907652404Подведение итогов не позднее Оказание аудиторских услуг по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 г. ОАО «Птицефабрика «Рефтинская». В рамках 44-ФЗ624285, Свердловская область, п. Рефтинский, ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», каб.312
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.04.201909.04.2019 08:0009.04.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907652404Подведение итогов не позднее Оказание аудиторских услуг по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 г. ОАО «Птицефабрика «Рефтинская». В рамках 44-ФЗ624285, Свердловская область, п. Рефтинский, ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», каб.312
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание аудиторских услуг по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 г. ОАО «Птицефабрика «Рефтинская». В рамках 44-ФЗ
Начальная цена
750 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, Свердловская область, поселок Рефтинский, ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», здание управления.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ
Все закупки и тендеры ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ
Адрес местонахождения
624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, ПГТ РЕФТИНСКИЙ,
624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г АСБЕСТ, РАБОЧИЙ ПО РЕФТИНСКИЙ,
69.20.10.000
69.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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