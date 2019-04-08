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    Главная / Торги / Автошины для ПАО "Южный Кузбасс"

    Автошины для ПАО "Южный Кузбасс"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.04.2019 06:0008.04.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915775Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автошин.МеждуреченскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915775

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Автошины для ПАО "Южный Кузбасс"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 06:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Закупочная_документация_ГП 915775

    Приложение №1 Договор поставки (проект

    Приложение №2 Заявка шины на 2019 год

    Приложение №4 СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РАБОТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ

    Приложение №5 Реквизиты Южного Кузбасса 19 г

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Юридический адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Почтовый адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Контактный телефон

    +7 38475 7-23-12

    Факс

    +7 38475 7-22-41

    Адрес электронной почты

    kochanovag@uk.mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Кочанов Алексей Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Междуреченск

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автошин.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.04.2019 06:00 GMT +308.04.2019 06:0008.04.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915775Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автошин.Междуреченск

    Подведение итогов не позднее

    13.08.2019 10:0013.08.2019 10:0013.08.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915775Подведение итогов не позднее Поставка автошин.Междуреченск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.08.201913.08.2019 10:0013.08.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915775Подведение итогов не позднее Поставка автошин.Междуреченск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автошин.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно перечню позиций. С обязательным подгрузкой коммерческого предложения и указанием сроков поставки и условий оплаты.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Адрес доставки: Кемеровская обл. г.Междуреченск, Южная промзона, складское хозяйство ПАО "Южный Кузбасс"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок поставки II квартал 2019 года. Отсрочка 60 дней после поставки товара на склад Покупателя. В случае наличия авансового платежа Поставщик обязан представить безотзывную банковскую гарантию на сумму, не менее суммы предоплаты, выданную банком входящим в рейтинг пятидесяти крупнейших банков России или международных банков, с рейтингом не ниже ВВ+/Ваа2, либо безотзывной аккредитив в ПАО "Углеметбанк". Если условия оплаты будет на условиях предоплаты, при открытие банковской гарантии либо аккредитива будет на сумму предоплаты необходимой потребности согласно заявки.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Адрес местонахождения

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Классификатор ОКПД2

    22.11.13.110

    Шины и покрышки пневматические для автобусов, троллейбусов и грузовых автомобилей новые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "12.00R20 (320-508) Кама ИД-304"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "10.00R20 (280-508) КАМА 310"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "11,2R20 (290-508) Ф-35"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "8,25.00R20 (240-508) TYREX CRG VM-201 нс14"

    Кол-во: 6

    "Позиция 5"

    "7.00-12 D301 DEESTONE 14 PR"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "425/85R21  Кама 1260"

    Кол-во: 18

    "Позиция 7"

    "260R508 О-40БМ-1"

    Кол-во: 22

    "Позиция 8"

    "240-508 Кама У-2"

    Кол-во: 6

    "Позиция 9"

    "10.00R20 (280-508)Кама 701"

    Кол-во: 20

    "Позиция 10"

    "10.00R20 (280-508) ОИ-73Б"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "275/70R22,5 Tyrex All Steel VC-1"

    Кол-во: 18

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