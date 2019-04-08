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Номер извещения
ГП915775
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Автошины для ПАО "Южный Кузбасс"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2019 06:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Почтовый адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Контактный телефон
+7 38475 7-23-12
Факс
+7 38475 7-22-41
Адрес электронной почты
kochanovag@uk.mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Кочанов Алексей Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автошин.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.04.2019 06:00 GMT +308.04.2019 06:0008.04.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915775Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автошин.Междуреченск
Подведение итогов не позднее
13.08.2019 10:0013.08.2019 10:0013.08.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915775Подведение итогов не позднее Поставка автошин.Междуреченск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автошин.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно перечню позиций. С обязательным подгрузкой коммерческого предложения и указанием сроков поставки и условий оплаты.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Адрес доставки: Кемеровская обл. г.Междуреченск, Южная промзона, складское хозяйство ПАО "Южный Кузбасс"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Южный Кузбасс»
Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»
Адрес местонахождения
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
22.11.13.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 18
Кол-во: 22
Кол-во: 6
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 18
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