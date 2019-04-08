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Номер извещения
31907652321
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение открытого конкурса с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договоров на поставку Кирпича, огнеупорных материалов (ЖБ,ЖД) для нужд Акционерного общества «Амурские коммунальные системы» на 2019 г. (АмКС-041-19).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2019 05:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73
Почтовый адрес
675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73
Контактный телефон
+7 42622 2-07-27
Факс
+7 4162 22-07-37
Адрес электронной почты
o.jukova@amurcomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Жукова Ольга Александровна
Место рассмотрения предложений
Благовещенск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Кирпич и огнеупорные материалы (ЖБ)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Кирпич и огнеупорные материалы (ЖБ)
Начальная цена
1 281 111,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
14065 шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. БлаговещенскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Амурские коммунальные системы
Все закупки и тендеры АО Амурские коммунальные системы
Адрес местонахождения
675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73
23.20
23.20
Документация лота
Кол-во: 140965
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