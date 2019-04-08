Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

100% предоплата, согласно счета Поставщика выставленного на основании заявки Заказчика. Одна заявка равна одной норме загрузки вагона. Поставка товара осуществляется отдельными партиями, по возникновению потребности, на основании заявок Заказчика, в которых указывается требуемый объем продукции. Не заказанная Заказчиком продукция не поставляется, не принимается Заказчиком и не оплачивается. Отгрузка товара должна производиться не позднее 20 календарных дней с момента поступления денежных средств от Заказчика на р/с Поставщика. Изменения графика поставки могут согласовываться Сторонами дополнительно за 20 дней до начала месяца отгрузки.