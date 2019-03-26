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    Главная / Торги / Офисная Мебель по заявке № 24132 для АО «ГОК «Денисовский»

    Офисная Мебель по заявке № 24132 для АО «ГОК «Денисовский»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.03.2019 10:0026.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915774Дата и время окончания срока приема заявок Офисная Мебель по заявке № 24132 для АО «ГОК «Денисовский»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915774

    Уникальный номер закупки

    24132

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Офисная Мебель по заявке № 24132 для АО «ГОК «Денисовский»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 04:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запрос по заявке № 24132

    Отгрузочные реквизиты Денисовский ГОК АО

    Приглашение к участию в закупочной процедуре

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Контактный телефон

    +7 41147 9-78-26

    Факс

    +7 495 662-39-98

    Адрес электронной почты

    petrenko.a@kolmar.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Петренко Александр Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    мебель

    Список лотов

    Лот 1

    Офисная Мебель по заявке № 24132 для АО «ГОК «Денисовский»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.04.201926.04.2019 10:0026.04.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915774Подведение итогов не позднее Офисная Мебель по заявке № 24132 для АО «ГОК «Денисовский»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Офисная Мебель по заявке № 24132 для АО «ГОК «Денисовский»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно заявки

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно отгрузочным реквизитамРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предпочтительно постоплата
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Классификатор ОКПД2

    31

    Мебель

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сушилка для белья {напольная, 1500*400*750}"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Шкаф металлический трехсекционный {Ш-57}"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Шкаф для уборочного инвентаря {600*450*2000}"

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "Стойка-рецепция {L-4.5м}"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Стол С-18 {СЖ-19, 600*800*500}"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "Кресло руководителя {КРН-3Р, 860*740*860}"

    Кол-во: 6

    "Позиция 7"

    "Шкаф для хранения лимитных материалов {600*1000*1800}"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Шкаф для посуды {600*1000*2000}"

    Кол-во: 5

    "Позиция 9"

    "Стеллаж металлический СН12/5СР,1500*500*800мм {СТ-11, 1000*380*1960}"

    Кол-во: 32

    "Позиция 10"

    "Доска гладильная 114*34 см {1500*350*850}"

    Кол-во: 6

    "Позиция 11"

    "Стол произ.с бортом 1800*800*870 {1470*840*860}"

    Кол-во: 8

    "Позиция 12"

    "Диван прямой СИМПЛ 3 местный {1860*740*860}"

    Кол-во: 8

    "Позиция 13"

    "Стол теннисный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Цветочница"

    Кол-во: 8

    "Позиция 15"

    "Полка навесная {ПН-1, 1100*200*370}"

    Кол-во: 97

    "Позиция 16"

    "Кресло руководителя {подьемно-поворотное}"

    Кол-во: 3

    "Позиция 17"

    "Стол письменный 1000*704*760 {СР-1А, 700*1200*750}"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Стол рабочий 1200*600*750 {однотумбовый, СП-3-32, 700*1200*750}"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Шкаф для документов 800*400*2000 {ЩД-23А, 400*800*1950}"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Шкаф для одежды 2-х створчатый 800*400*2000 {ЩО-15А, 400*800*1950}"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "вешалка навесная {ВН-5Ф}"

    Кол-во: 90

    "Позиция 22"

    "тумба под телевизор {ТД-3А, 400*800*600}"

    Кол-во: 47

    "Позиция 23"

    "Стул {полужесткий, СМ-19Ф}"

    Кол-во: 224

    "Позиция 24"

    "Стол большой {800*600*750, СО-37П}"

    Кол-во: 99

    "Позиция 25"

    "Шкаф для одежды {для одежды и белья, 450*600*1800}"

    Кол-во: 205

    "Позиция 26"

    "Тумба прикроватная с ящиком {400*450*645}"

    Кол-во: 205

    "Позиция 27"

    "Кровать 1-но спальная {900*2000*450}"

    Кол-во: 205

    "Позиция 28"

    "стол производственный (пластик) {600*1200*840 ШО-1}"

    Кол-во: 5

    "Позиция 29"

    "шкаф навесной для посуды 450*900*500"

    Кол-во: 8

    "Позиция 30"

    "Стол-шкаф 650*900*750"

    Кол-во: 8

    "Позиция 31"

    "Табурет {300*300*450 Т-9}"

    Кол-во: 28

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