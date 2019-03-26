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Номер извещения
ГП915774
Уникальный номер закупки
24132
Наименование закупки
Офисная Мебель по заявке № 24132 для АО «ГОК «Денисовский»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2019 04:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Контактный телефон
+7 41147 9-78-26
Факс
+7 495 662-39-98
Адрес электронной почты
petrenko.a@kolmar.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петренко Александр Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Офисная Мебель по заявке № 24132 для АО «ГОК «Денисовский»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Офисная Мебель по заявке № 24132 для АО «ГОК «Денисовский»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно заявки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно отгрузочным реквизитамРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК КОЛМАР
Все закупки и тендеры УК КОЛМАР
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 32
Кол-во: 6
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 8
Кол-во: 97
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 90
Кол-во: 47
Кол-во: 224
Кол-во: 99
Кол-во: 205
Кол-во: 205
Кол-во: 205
Кол-во: 5
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 28
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