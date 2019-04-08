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Номер извещения
ГП915773
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка Котла парового типа КЕ-6,5-14 С (либо аналогичного) с дополнительным оборудованием и материалами для филиала АО ХК «Якутуголь» Угольный разрез «Джебарики-Хая».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2019 04:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-61-53
Факс
+7 41147 4-20-24
Адрес электронной почты
sergey.shimko@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Шимко Сергей Викторович
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Поставка Котла парового типа КЕ-6,5-14 С (либо аналогичного) с дополнительным оборудованием и материалами.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.04.2019 10:00 GMT +308.04.2019 10:0008.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915773Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Котла парового типа КЕ-6,5-14 С (либо аналогичного) с дополнительным оборудованием и материалами.Нерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
08.04.2019 10:0008.04.2019 10:0008.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915773Дата и время вскрытия заявок Поставка Котла парового типа КЕ-6,5-14 С (либо аналогичного) с дополнительным оборудованием и материалами.Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
30.04.2019 10:0030.04.2019 10:0030.04.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915773Подведение итогов не позднее Поставка Котла парового типа КЕ-6,5-14 С (либо аналогичного) с дополнительным оборудованием и материалами.Нерюнгри
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Котла парового типа КЕ-6,5-14 С (либо аналогичного) с дополнительным оборудованием и материалами.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Промышленная, 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ХК Якутуголь
Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
28.22.91.000
25.30.13.000
25.21.13.000
25.21.12.000
35.30.14
Документация лота
Кол-во: 1
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