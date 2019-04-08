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    Главная / Торги / Поставка Котла парового типа КЕ-6,5-14 С (либо аналогичного) с дополнительным оборудованием и материалами для филиала АО ХК «Якутуголь» Угольный разрез «Джебарики-Хая».

    Поставка Котла парового типа КЕ-6,5-14 С (либо аналогичного) с дополнительным оборудованием и материалами для филиала АО ХК «Якутуголь» Угольный разрез «Джебарики-Хая».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.04.2019 10:0008.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915773Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Котла парового типа КЕ-6,5-14 С (либо аналогичного) с дополнительным оборудованием и материалами.НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915773

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка Котла парового типа КЕ-6,5-14 С (либо аналогичного) с дополнительным оборудованием и материалами для филиала АО ХК «Якутуголь» Угольный разрез «Джебарики-Хая».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 04:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Техническое задание

    Изменения в извещении

    Документация ГП915773

    Приложения к Документации ГП915773

    Система контроля

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЯКУТУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 41147 9-61-53

    Факс

    +7 41147 4-20-24

    Адрес электронной почты

    sergey.shimko@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Шимко Сергей Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка Котла парового типа КЕ-6,5-14 С (либо аналогичного) с дополнительным оборудованием и материалами.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.04.2019 10:00 GMT +308.04.2019 10:0008.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915773Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Котла парового типа КЕ-6,5-14 С (либо аналогичного) с дополнительным оборудованием и материалами.Нерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    08.04.2019 10:0008.04.2019 10:0008.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915773Дата и время вскрытия заявок Поставка Котла парового типа КЕ-6,5-14 С (либо аналогичного) с дополнительным оборудованием и материалами.Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2019 10:0030.04.2019 10:0030.04.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915773Подведение итогов не позднее Поставка Котла парового типа КЕ-6,5-14 С (либо аналогичного) с дополнительным оборудованием и материалами.Нерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.201930.04.2019 10:0030.04.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915773Подведение итогов не позднее Поставка Котла парового типа КЕ-6,5-14 С (либо аналогичного) с дополнительным оборудованием и материалами.Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Котла парового типа КЕ-6,5-14 С (либо аналогичного) с дополнительным оборудованием и материалами.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Промышленная, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 90 дней с даты подписания Акта приёмки в эксплуатацию.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ХК Якутуголь
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    28.22.91.000

    Услуги по монтажу водогрейных котлов центрального отопления

    25.30.13.000

    Части паровых котлов, пароводогрейных котлов, котлов, работающих с высокотемпературными органическими теплоносителями (ВОТ), водогрейных котлов центрального отопления

    25.21.13.000

    Части водогрейных котлов центрального отопления

    25.21.12.000

    Котлы водогрейные центрального отопления для производства горячей воды или пара низкого давления

    Классификатор ОКВЭД2

    35.30.14

    Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

    Документация лота

    Техническое задание

    19.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Котел паровой КЕ-6,5-14С (или аналогичный) с дополнительным оборудованием и материалом переведенный в водогрейный режим"

    Кол-во: 1

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