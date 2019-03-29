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    Главная / Торги / Поставка СЗЧ для ремонта портальных кранов

    Поставка СЗЧ для ремонта портальных кранов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.03.2019 09:0029.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907652207Дата и время окончания срока приема заявок Поставка СЗЧ для ремонта п/к (Лот №1) (перераспределена в п 90 и91)Хасанский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907652207

    Уникальный номер закупки

    40-19/ХД/ГПБ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка СЗЧ для ремонта портальных кранов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 04:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект Система контроля

    Проект Спецификации №2

    Проект Спецификации Лот №1

    Техническое задание

    Проект Договора

    Изменения в извещении

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ
    Все закупки и тендеры АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ

    Юридический адрес

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41,

    Почтовый адрес

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41

    Контактный телефон

    +7 423 221-59-34

    Факс

    +7 42331 2-03-21

    Адрес электронной почты

    Snezana.Anosova@mechelgroup.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Аносова Снежана Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Хасанский район

    Закупки и тендеры Приморский край

    Закупки и тендеры Оборудование подъемно-транспортное

    Ключевые слова:

    кран, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка СЗЧ для ремонта п/к (Лот №1) (перераспределена в п 90 и91)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.04.201929.04.2019 09:0029.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907652207Подведение итогов не позднее Поставка СЗЧ для ремонта п/к (Лот №1) (перераспределена в п 90 и91)Хасанский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка СЗЧ для ремонта п/к (Лот №1) (перераспределена в п 90 и91)

    Начальная цена

    3 326 160,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Сумма блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    100% авансового платежа

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    АО «Торговый порт Посьет», 692715, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая, д. 41Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента поставки товара на склад Покупателя.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ
    Все закупки и тендеры АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ

    Адрес местонахождения

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41,

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41

    Классификатор ОКПД2

    28.22.19

    Части грузоподъемного и погрузочно-разгрузочного оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    28.22

    Производство подъемно-транспортного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Втулка клиновая ВТК-10.0 т"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Скоба СА 100.0ОСТ 5.2312-79 (грузоподъемностью 10 тонн)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 3"

    "Скоба СА 80.0 ОСТ 5.2312-79 (грузоподъемностью 8 тонн)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 4"

    "Крышка бандажа КП140-430-008"

    Кол-во: 6

    "Позиция 5"

    "Бандаж КП140-430-007"

    Кол-во: 6

    "Позиция 6"

    "Механизм крепления траверсы КП140-200-600 СБ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 7"

    "Втулка направляющая КП140-100-600"

    Кол-во: 20

    "Позиция 8"

    "Крышка банбажа КП 057-260-002"

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "Бандаж КП 057-260-001"

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "Колесо зубчатое КП 057-210-006"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Вал шестерня КП 057-210-005"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Колесо зубчатое КП 057-210-004"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Вал шестерня КП 057-210-003"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Колесо зубчатое КП 057-210-002"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Вал шестерня КП 057-210-001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Шестерня КП 057-200-002"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Вал шестерня КП 140-400-001-03"

    Кол-во: 3

    "Позиция 18"

    "Щека КП140-430-100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Щека КП140-430-100-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Фланец КП 175-140-003 (6 отв)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Палец КП 140-350-003"

    Кол-во: 32

    "Позиция 22"

    "Вал шестерня КП 140-330-008"

    Кол-во: 4

    "Позиция 23"

    "Палец КП 140-230-002"

    Кол-во: 20

    "Позиция 24"

    "Палец КП 057-131-003"

    Кол-во: 24

    "Позиция 25"

    "Полумуфта тормозная КП 057-431-001"

    Кол-во: 4

    "Позиция 26"

    "Шпонка 20*12*132"

    Кол-во: 30

    "Позиция 27"

    "Шпонка 28*16*250"

    Кол-во: 30

    "Позиция 28"

    "Шпонка 16*9*102"

    Кол-во: 30

    "Позиция 29"

    "Шестерня КП 175-200-002"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Колесо зубчатое КП 175-210-006"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Вал КП 175-210-007"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Поставка СЗЧ для ремонта для п/к (Лот №2)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.04.201929.04.2019 09:0029.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907652207Подведение итогов не позднее Поставка СЗЧ для ремонта для п/к (Лот №2)Хасанский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка СЗЧ для ремонта для п/к (Лот №2)

    Начальная цена

    2 538 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Сумма блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    100% авансового платежа

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    АО «Торговый порт Посьет», 692715, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая, д. 41Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента поставки товара на склад Покупателя.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ
    Все закупки и тендеры АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ

    Адрес местонахождения

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41,

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41

    Классификатор ОКПД2

    28.22.19

    Части грузоподъемного и погрузочно-разгрузочного оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    28.22

    Производство подъемно-транспортного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Венец зубчатый КП 140-200-002"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Траверса мех-ма поворота ПК Альбатрос 99-200СБ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Траверса мех-ма поворота ПК Альбатрос 99-100СБ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Рейка зубчатая КП 140-441-000 СБ"

    Кол-во: 1

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