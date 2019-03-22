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    Главная / Торги / Инструмент по заявке № 24385 для АО «ГОК «Инаглинский»

    Инструмент по заявке № 24385 для АО «ГОК «Инаглинский»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.03.2019 10:0022.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915772Дата и время окончания срока приема заявок Инструмент по заявке № 24385 для АО «ГОК «Инаглинский»НерюнгриПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915772

    Уникальный номер закупки

    24385

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Инструмент по заявке № 24385 для АО «ГОК «Инаглинский»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 02:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Запрос по заявке № 24385

    Приглашение к участию в закупочной процедуре

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Контактный телефон

    +7 41147 9-78-26 доб. 195

    Факс

    +7 495 662-39-98

    Адрес электронной почты

    petrenko.a@kolmar.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Петренко Александр Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Инструмент по заявке № 24385 для АО «ГОК «Инаглинский»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.03.2019 10:00 GMT +322.03.2019 10:0022.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915772Дата и время окончания срока приема заявок Инструмент по заявке № 24385 для АО «ГОК «Инаглинский»Нерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    22.03.2019 10:0022.03.2019 10:0022.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915772Дата и время вскрытия заявок Инструмент по заявке № 24385 для АО «ГОК «Инаглинский»Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    19.04.2019 10:0019.04.2019 10:0019.04.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915772Подведение итогов не позднее Инструмент по заявке № 24385 для АО «ГОК «Инаглинский»Нерюнгри

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    19.04.201919.04.2019 10:0019.04.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915772Подведение итогов не позднее Инструмент по заявке № 24385 для АО «ГОК «Инаглинский»Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Инструмент по заявке № 24385 для АО «ГОК «Инаглинский»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заявке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно отгрузочным реквизитамРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предпочтительно постоплата
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Классификатор ОКПД2

    25.73

    Инструмент

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Леса рамные трубчатые ЛСПР-200, 40м {комплект}"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Вышка тура ВСП-250-1.6 {комплект}"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Вышка тура ВСП-250-1.6 {комплект}"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Вышка тура ВСП-250-1.6 {комплект}"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Трос стальной ф8мм ГОСТ 3062-80"

    Кол-во: 200

    "Позиция 6"

    "Трос стальной ф8мм ГОСТ 3062-80"

    Кол-во: 150

    "Позиция 7"

    "Реостат баласный РБ-306"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Реостат баласный РБ-306"

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "Реостат баласный РБ-306"

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "Пушка тепловая дизельная AZTEC TK30000 {(50000)}"

    Кол-во: 6

    "Позиция 11"

    "Пушка тепловая дизельная AZTEC TK30000 {(50000)}"

    Кол-во: 7

    "Позиция 12"

    "Пушка тепловая дизельная AZTEC TK30000 {(50000)}"

    Кол-во: 7

    "Позиция 13"

    "Гайковерт TW 1000 Makita (1300Вт,1000Нм,квадрат с отв. 1дюйм крепеж М22-М30)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Гайковерт Makita 6906 620Вт {ударный}"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Гайковерт Makita 6906 620Вт {ударный}"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Маяк проблесковый светодиодный 1320 12/24В"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Бензопила MS 180 STIHL"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Бензопила Штиль MS 250"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Бензопила Штиль MS 250"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Лобзик Макита 4329х1 4329х1 {электро}"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Лобзик Макита 4329х1 4329х1 {электро}"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Лобзик Макита 4329х1 4329х1 {электро}"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Сварочный аппарат ивертор Ресанта САИ 250"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "Сварочный аппарат ивертор Ресанта САИ 250"

    Кол-во: 3

    "Позиция 25"

    "Сварочный аппарат ивертор Ресанта САИ 250"

    Кол-во: 3

    "Позиция 26"

    "Сварочный выпрямитель ВДМ-6303С"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Сварочный выпрямитель ВДМ-6303С"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Сварочный выпрямитель ВДМ-6303С"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Ножницы сетевые BOSCH GSC 2.8 шлицевые"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Перфоратор Bosch GBH 2-24 DF"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Машина шлифовальная УШМ-125 Makita GA5041С"

    Кол-во: 4

    "Позиция 32"

    "Машина шлифовальная УШМ-125 Makita GA5041С"

    Кол-во: 4

    "Позиция 33"

    "Машина шлифовальная УШМ-125 Makita GA5041С"

    Кол-во: 4

    "Позиция 34"

    "Машина шлифовальная УШМ-230 Makita 9079SF"

    Кол-во: 4

    "Позиция 35"

    "Машина шлифовальная УШМ-230 Makita 9079SF"

    Кол-во: 4

    "Позиция 36"

    "Машина шлифовальная УШМ-230 Makita 9079SF"

    Кол-во: 4

    "Позиция 37"

    "Шуруповерт аккумуляторный ударный Makita DTD 152RME"

    Кол-во: 4

    "Позиция 38"

    "Шуруповерт аккумуляторный ударный Makita DTD 152RME"

    Кол-во: 3

    "Позиция 39"

    "Шуруповерт аккумуляторный ударный Makita DTD 152RME"

    Кол-во: 3

    "Позиция 40"

    "Дрель Makita DP 4010, мощность 720 Вт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Дрель Makita DP 4010, мощность 720 Вт"

    Кол-во: 3

    "Позиция 42"

    "Дрель Makita DP 4010, мощность 720 Вт"

    Кол-во: 3

    "Позиция 43"

    "Нивелир оптический BOSCH GOL 26D+BT160"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Нивелир оптический BOSCH GOL 26D+BT160"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Нивелир оптический BOSCH GOL 26D+BT160"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "теодолит 2Т30П"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Лебедка ручная ЛР 1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Лебедка ручная ЛР 1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Домкрат реечный ДР-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Домкрат реечный ДР-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Домкрат реечный ДР-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Трос стальной ф8мм ГОСТ 3062-80"

    Кол-во: 150

    "Позиция 53"

    "Лестница алюминиевая 10м {раздвижная}"

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "Лестница алюминиевая 10м {раздвижная}"

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "Лестница алюминиевая 10м {раздвижная}"

    Кол-во: 2

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