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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Инструменты"

    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Инструменты"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.03.2019 11:5929.03.2019 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907654358Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструмента ручного (6950)Согласно документации по проведению запроса предложенийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907654358

    Уникальный номер закупки

    217473

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Инструменты"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 11:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание по запросу предложений № 217 473 ЛОТ № 1.docx

    Форма описания поставляемого товара № 217 473 ЛОТ № 1.xlsx

    Форма Коммерческого предложения № 217 473 ЛОТ № 1.xlsx

    Документация о запросе предложений в электронной форме №217 473.docx

    Извещение об осуществлении запроса предложений в электронной форме №217 473.docx

    Проект договора по запросу предложений № 217 473 ЛОТ № 1.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ

    Юридический адрес

    192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н

    Почтовый адрес

    196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж

    Контактный телефон

    +7 812 775-00-47

    Факс

    +7 812 775-00-48

    Адрес электронной почты

    info@gazenergoinform.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Косенков Иван Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Согласно документации по проведению запроса предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Услуги по неспециализированной оптовой торговле

    Ключевые слова:

    инструменты

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка инструмента ручного (6950)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.04.201903.04.2019 12:0003.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907654358Подведение итогов не позднее Поставка инструмента ручного (6950)Согласно документации по проведению запроса предложений

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инструмента ручного (6950)

    Начальная цена

    4 580 274,36

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложенийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД

    Адрес местонахождения

    308023, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Переулок Заводской 5-Й, 38

    Классификатор ОКПД2

    25.73

    Инструмент

    Классификатор ОКВЭД2

    46.9

    Торговля оптовая неспециализированная

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ящик для инструмента 430x310x130мм"

    Кол-во: 14

    "Позиция 2"

    "Ящик для инструмента 430x235x250мм"

    Кол-во: 12

    "Позиция 3"

    "Щетка-сметка"

    Кол-во: 60

    "Позиция 4"

    "Щетка по металлу 6-рядная с пластиковой ручкой"

    Кол-во: 338

    "Позиция 5"

    "Щетка по металлу"

    Кол-во: 34

    "Позиция 6"

    "Щетка по металлу"

    Кол-во: 196

    "Позиция 7"

    "Щетка дисковая 125х22мм"

    Кол-во: 13

    "Позиция 8"

    "Шубка на валик L100мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 9"

    "Шубка для валика со стопором на конце 240мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 10"

    "Шубка для валика со стопором на конце 180мм"

    Кол-во: 430

    "Позиция 11"

    "Шпатель нержавеющий с пластмассовой ручкой L80мм"

    Кол-во: 46

    "Позиция 12"

    "Шпатель малярный 350мм"

    Кол-во: 7

    "Позиция 13"

    "Шпатель малярный 150мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 14"

    "Черенок деревянный для ручного инструмента"

    Кол-во: 35

    "Позиция 15"

    "Чемодан для инструментов"

    Кол-во: 36

    "Позиция 16"

    "Уровень"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Уровень"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Уровень"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Уровень"

    Кол-во: 3

    "Позиция 20"

    "Уровень"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Топор"

    Кол-во: 60

    "Позиция 22"

    "Тонкогубцы L150мм"

    Кол-во: 145

    "Позиция 23"

    "Терка штукатурная B120хL190мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "Сучкорез ручной большой контактный с силовым приводом"

    Кол-во: 6

    "Позиция 25"

    "Сумка для инструментов"

    Кол-во: 105

    "Позиция 26"

    "Стержень-удлинитель для валиков"

    Кол-во: 146

    "Позиция 27"

    "Сверло по металлу"

    Кол-во: 20

    "Позиция 28"

    "Сверло по металлу"

    Кол-во: 20

    "Позиция 29"

    "Сверло по металлу"

    Кол-во: 30

    "Позиция 30"

    "Сверло по металлу"

    Кол-во: 10

    "Позиция 31"

    "Сверло по металлу"

    Кол-во: 20

    "Позиция 32"

    "Сверло по металлу"

    Кол-во: 35

    "Позиция 33"

    "Сверло по металлу"

    Кол-во: 50

    "Позиция 34"

    "Сверло по металлу"

    Кол-во: 40

    "Позиция 35"

    "Сверло по бетону D8.0хL120мм"

    Кол-во: 45

    "Позиция 36"

    "Сверло по бетону D6.0хL100мм"

    Кол-во: 81

    "Позиция 37"

    "Сверло по бетону D12хL150мм"

    Кол-во: 45

    "Позиция 38"

    "Сверло по бетону D10хL120мм"

    Кол-во: 70

    "Позиция 39"

    "Полотно ножовочное по металлу одностороннее L300мм"

    Кол-во: 443

    "Позиция 40"

    "Плоскогубцы омедненные 160мм"

    Кол-во: 21

    "Позиция 41"

    "Пистолет для бытовой монтажной пены"

    Кол-во: 5

    "Позиция 42"

    "Пассатижи комбинированные 180мм"

    Кол-во: 28

    "Позиция 43"

    "Пассатижи L200мм желтый"

    Кол-во: 22

    "Позиция 44"

    "Пассатижи L180мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 45"

    "Пассатижи"

    Кол-во: 182

    "Позиция 46"

    "Отвертка шлицевая № 4-150 мм"

    Кол-во: 26

    "Позиция 47"

    "Отвертка шлицевая № 2-100 мм"

    Кол-во: 21

    "Позиция 48"

    "Отвертка шлицевая 1.6х10х300мм"

    Кол-во: 23

    "Позиция 49"

    "Отвертка крестовая № 3-150 мм"

    Кол-во: 22

    "Позиция 50"

    "Отвертка крестовая № 2-100 мм"

    Кол-во: 25

    "Позиция 51"

    "Отвертка крестовая L300мм"

    Кол-во: 22

    "Позиция 52"

    "Отвертка крестовая 38мм №2"

    Кол-во: 17

    "Позиция 53"

    "Отвертка диэлектрическая шлицевая L297мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Отвертка L250мм"

    Кол-во: 17

    "Позиция 55"

    "Ножовка по металлу 250-300мм"

    Кол-во: 134

    "Позиция 56"

    "Ножовка по дереву 500мм"

    Кол-во: 80

    "Позиция 57"

    "Ножницы фигурные по металлу левые"

    Кол-во: 4

    "Позиция 58"

    "Ножницы по металлу L290мм"

    Кол-во: 106

    "Позиция 59"

    "Нож с выдвижным лезвием 160мм"

    Кол-во: 182

    "Позиция 60"

    "Напильник трехгранный L250мм №1"

    Кол-во: 11

    "Позиция 61"

    "Напильник плоский L250мм №2"

    Кол-во: 25

    "Позиция 62"

    "Напильник плоский L250мм №1"

    Кол-во: 19

    "Позиция 63"

    "Напильник плоский L200мм №3"

    Кол-во: 5

    "Позиция 64"

    "Напильник плоский L200мм №2"

    Кол-во: 36

    "Позиция 65"

    "Напильник плоский L200мм №1"

    Кол-во: 90

    "Позиция 66"

    "Напильник плоский L150мм №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "Напильник круглый L300мм №2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 68"

    "Напильник круглый L250мм №2"

    Кол-во: 11

    "Позиция 69"

    "Напильник круглый L200мм №2"

    Кол-во: 36

    "Позиция 70"

    "Напильник круглый L150мм №2"

    Кол-во: 52

    "Позиция 71"

    "Набор шестигранников 3-10мм"

    Кол-во: 12

    "Позиция 72"

    "Набор шестигранников"

    Кол-во: 234

    "Позиция 73"

    "Набор стамесок"

    Кол-во: 2

    "Позиция 74"

    "Набор сверл по металлу"

    Кол-во: 75

    "Позиция 75"

    "Набор сверл по бетону 8 предметов"

    Кол-во: 3

    "Позиция 76"

    "Набор просечек D6.0-25.0мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 77"

    "Набор просечек D3.0-25.0мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 78"

    "Набор просечек D2.0-22мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 79"

    "Набор отверток для точных работ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 80"

    "Набор отверток диэлектрических"

    Кол-во: 7

    "Позиция 81"

    "Метчик машинно-ручной М3х0.5мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 82"

    "Метчик машинно-ручной М10х1.5мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 83"

    "Метчик М20х1,5мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 84"

    "Метчик М16х1,5мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 85"

    "Метчик М14х1,5мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 86"

    "Метчик М12х1.5мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 87"

    "Метчик М10х1,0мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 88"

    "Метчик дюймовый 3/4дюйма"

    Кол-во: 24

    "Позиция 89"

    "Метчик дюймовый 1дюйм"

    Кол-во: 12

    "Позиция 90"

    "Метчик дюймовый 1/2дюйма"

    Кол-во: 26

    "Позиция 91"

    "Мастерок штукатура 200мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 92"

    "Лопата штыковая с черенком"

    Кол-во: 293

    "Позиция 93"

    "Лопата совковая с черенком"

    Кол-во: 202

    "Позиция 94"

    "Лопата совковая без черенка"

    Кол-во: 25

    "Позиция 95"

    "Лом монтажный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "Лом L1200мм"

    Кол-во: 16

    "Позиция 97"

    "Ледоруб"

    Кол-во: 5

    "Позиция 98"

    "Лебедка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 99"

    "Кусачки торцевые L180мм"

    Кол-во: 77

    "Позиция 100"

    "Кувалда 5кг с деревянной ручкой"

    Кол-во: 13

    "Позиция 101"

    "Кувалда 2кг с деревянной ручкой"

    Кол-во: 15

    "Позиция 102"

    "Круг шлифовальный ПП 300х40х127мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 103"

    "Круг отрезной А 24 D230хS2.5хd22мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 104"

    "Круг отрезной А 24 D180хS1.6хd22мм"

    Кол-во: 235

    "Позиция 105"

    "Круг отрезной A 24 D400хS4хd32мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 106"

    "Круг отрезной A 24 D230хS3хd22мм"

    Кол-во: 110

    "Позиция 107"

    "Круг отрезной A 24 D230хS2.5хd22.23мм"

    Кол-во: 1299

    "Позиция 108"

    "Круг отрезной A 24 D180хS2хd22.23мм"

    Кол-во: 970

    "Позиция 109"

    "Круг отрезной A 24 D150хS1.2хd22.23мм"

    Кол-во: 510

    "Позиция 110"

    "Круг отрезной A 24 D125хS6хd22мм"

    Кол-во: 165

    "Позиция 111"

    "Круг отрезной A 24 D125хS1.2хd22.23мм"

    Кол-во: 4345

    "Позиция 112"

    "Круг отрезной"

    Кол-во: 2350

    "Позиция 113"

    "Круг лепестковый торцевой КЛТ1 125х22 Р40 (№40) 14А"

    Кол-во: 60

    "Позиция 114"

    "Круг алмазный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 115"

    "Круг абразивный 150х20х32мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 116"

    "Комплект бит крестовых магнитных PH2х50 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "Ключ универсальный переставной"

    Кол-во: 109

    "Позиция 118"

    "Ключ трубный рычажный омедненный"

    Кол-во: 17

    "Позиция 119"

    "Ключ трубный рычажный омедненный"

    Кол-во: 19

    "Позиция 120"

    "Ключ трубный рычажный омедненный"

    Кол-во: 19

    "Позиция 121"

    "Ключ трубный рычажный омедненный"

    Кол-во: 29

    "Позиция 122"

    "Ключ трубный рычажный"

    Кол-во: 13

    "Позиция 123"

    "Ключ трубный рычажный"

    Кол-во: 192

    "Позиция 124"

    "Ключ трубный рычажный"

    Кол-во: 111

    "Позиция 125"

    "Ключ трубный рычажный"

    Кол-во: 180

    "Позиция 126"

    "Ключ трубный рычажный"

    Кол-во: 17

    "Позиция 127"

    "Ключ трубный рычажный"

    Кол-во: 222

    "Позиция 128"

    "Ключ трубный переставной"

    Кол-во: 4

    "Позиция 129"

    "Ключ накидной КГН 8х10"

    Кол-во: 8

    "Позиция 130"

    "Ключ накидной КГН 32х36"

    Кол-во: 8

    "Позиция 131"

    "Ключ накидной КГН 30х32"

    Кол-во: 10

    "Позиция 132"

    "Ключ накидной КГН 27х32"

    Кол-во: 8

    "Позиция 133"

    "Ключ накидной КГН 27х30"

    Кол-во: 8

    "Позиция 134"

    "Ключ накидной КГН 22х24"

    Кол-во: 10

    "Позиция 135"

    "Ключ накидной КГН 19х22"

    Кол-во: 8

    "Позиция 136"

    "Ключ накидной КГН 17х19"

    Кол-во: 10

    "Позиция 137"

    "Ключ накидной КГН 13х17"

    Кол-во: 8

    "Позиция 138"

    "Ключ накидной КГН 12х14"

    Кол-во: 8

    "Позиция 139"

    "Ключ гаечный разводной L300мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 140"

    "Ключ гаечный разводной L250мм"

    Кол-во: 122

    "Позиция 141"

    "Ключ гаечный разводной L200мм"

    Кол-во: 28

    "Позиция 142"

    "Ключ гаечный разводной L150мм"

    Кол-во: 25

    "Позиция 143"

    "Ключ гаечный двусторонний КГД 8х9мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 144"

    "Ключ гаечный двусторонний КГД 8х10мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 145"

    "Ключ гаечный двусторонний КГД 6х7мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 146"

    "Ключ гаечный двусторонний КГД 36х41 мм"

    Кол-во: 14

    "Позиция 147"

    "Ключ гаечный двусторонний КГД 32х36 мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 148"

    "Ключ гаечный двусторонний КГД 30х32мм"

    Кол-во: 14

    "Позиция 149"

    "Ключ гаечный двусторонний КГД 27х32мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 150"

    "Ключ гаечный двусторонний КГД 24х27мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 151"

    "Ключ гаечный двусторонний КГД 22х24мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 152"

    "Ключ гаечный двусторонний КГД 19х22мм"

    Кол-во: 14

    "Позиция 153"

    "Ключ гаечный двусторонний КГД 17х19мм"

    Кол-во: 14

    "Позиция 154"

    "Ключ гаечный двусторонний КГД 14х17мм"

    Кол-во: 14

    "Позиция 155"

    "Ключ гаечный двусторонний КГД 13х17мм"

    Кол-во: 14

    "Позиция 156"

    "Ключ гаечный двусторонний КГД 12х14мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 157"

    "Ключ гаечный двусторонний КГД 11х13мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 158"

    "Ключ гаечный двусторонний КГД 10х12"

    Кол-во: 6

    "Позиция 159"

    "Клещи ручные для снятия изоляции"

    Кол-во: 35

    "Позиция 160"

    "Кисть флейцевая B75мм"

    Кол-во: 570

    "Позиция 161"

    "Кисть флейцевая B63мм"

    Кол-во: 35

    "Позиция 162"

    "Кисть флейцевая B60мм"

    Кол-во: 57

    "Позиция 163"

    "Кисть флейцевая B50мм"

    Кол-во: 444

    "Позиция 164"

    "Кисть флейцевая B40мм"

    Кол-во: 115

    "Позиция 165"

    "Кисть флейцевая B38мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 166"

    "Кисть флейцевая B35мм"

    Кол-во: 150

    "Позиция 167"

    "Кисть флейцевая B25мм"

    Кол-во: 157

    "Позиция 168"

    "Кисть флейцевая B20мм"

    Кол-во: 150

    "Позиция 169"

    "Кисть флейцевая B100мм"

    Кол-во: 1555

    "Позиция 170"

    "Кисть малярная плоская D70 мм"

    Кол-во: 520

    "Позиция 171"

    "Кисть малярная плоская D50 мм"

    Кол-во: 136

    "Позиция 172"

    "Кисть малярная круглая D25мм"

    Кол-во: 129

    "Позиция 173"

    "Кисть малярная круглая D20мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 174"

    "Кисть малярная круглая D12мм"

    Кол-во: 37

    "Позиция 175"

    "Кисть макловица 40х140мм"

    Кол-во: 104

    "Позиция 176"

    "Кисть круглая"

    Кол-во: 35

    "Позиция 177"

    "Кернер автоматический 125мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 178"

    "Инструмент для снятия изоляции полуавтоматический многофункциональный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 179"

    "Индикатор-пробник 140мм"

    Кол-во: 165

    "Позиция 180"

    "Зубило омедненное 200мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 181"

    "Зубило L160хB16мм"

    Кол-во: 91

    "Позиция 182"

    "Зеркало инспекционное"

    Кол-во: 323

    "Позиция 183"

    "Заклепочник"

    Кол-во: 6

    "Позиция 184"

    "Диск алмазный турбосегментный по бетону 125мм"

    Кол-во: 7

    "Позиция 185"

    "Диск алмазный турбосегментный по бетону 105х22,2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 186"

    "Ванна для краски 330х260мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 187"

    "Ванна для краски 330х250мм"

    Кол-во: 233

    "Позиция 188"

    "Валик малярный меховой L240мм"

    Кол-во: 486

    "Позиция 189"

    "Валик малярный меховой D60мм"

    Кол-во: 404

    "Позиция 190"

    "Валик малярный меховой D60мм"

    Кол-во: 369

    "Позиция 191"

    "Валик малярный D48хL180мм"

    Кол-во: 1425

    "Позиция 192"

    "Бур ручной для земляных работ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 193"

    "Бур для перфоратора с патроном SDS-Plus D6хL165мм"

    Кол-во: 52

    "Позиция 194"

    "Бур для перфоратора с патроном D8хL160мм"

    Кол-во: 16

    "Позиция 195"

    "Бур для перфоратора с патроном D6хL160мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 196"

    "Бур для перфоратора с патроном D6хL110мм"

    Кол-во: 18

    "Позиция 197"

    "Бур для перфоратора с патроном D32хL450мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 198"

    "Бур для перфоратора с патроном D12хL160мм"

    Кол-во: 9

    "Позиция 199"

    "Бур для перфоратора с патроном D10хL160мм"

    Кол-во: 8

    "Позиция 200"

    "Бур для перфоратора SDS PLUS D8хL210мм"

    Кол-во: 39

    "Позиция 201"

    "Бур для перфоратора SDS PLUS D22хL260 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 202"

    "Бур для перфоратора SDS PLUS D16хL260мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 203"

    "Бур для перфоратора SDS PLUS D12хL260мм"

    Кол-во: 38

    "Позиция 204"

    "Бур для перфоратора SDS PLUS D10хL260мм"

    Кол-во: 38

    "Позиция 205"

    "Бумага наждачная водостойкая №360 230х280"

    Кол-во: 10

    "Позиция 206"

    "Бумага наждачная водостойкая №2500 B230хL280"

    Кол-во: 212

    "Позиция 207"

    "Бумага наждачная водостойкая №240 B230хL280"

    Кол-во: 35

    "Позиция 208"

    "Бумага наждачная водостойкая №1000 B230хL280 "

    Кол-во: 115

    "Позиция 209"

    "Бокорезы L200мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 210"

    "Бокорезы L180мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 211"

    "Набор отверток"

    Кол-во: 219

    "Позиция 212"

    "Набор отверток"

    Кол-во: 39

    "Позиция 213"

    "Набор надфилей 160мм без рукояток"

    Кол-во: 67

    "Позиция 214"

    "Набор метчиков и плашек"

    Кол-во: 3

    "Позиция 215"

    "Набор комбинированных омедненных ключей"

    Кол-во: 15

    "Позиция 216"

    "Набор ключей шестигранных имбусовых"

    Кол-во: 13

    "Позиция 217"

    "Набор ключей трубчатых торцевых 8-22мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 218"

    "Набор ключей комбинированных 8-32мм"

    Кол-во: 12

    "Позиция 219"

    "Набор ключей комбинированных 6-27мм"

    Кол-во: 123

    "Позиция 220"

    "Набор ключей звездочек длинных"

    Кол-во: 57

    "Позиция 221"

    "Набор ключей гаечных рожковых 6-32мм"

    Кол-во: 12

    "Позиция 222"

    "Набор ключей гаечных омеднённых КГД 8-32 мм"

    Кол-во: 16

    "Позиция 223"

    "Набор ключей гаечных комбинированных 6-32мм"

    Кол-во: 41

    "Позиция 224"

    "Набор инструментов слесаря-газовика"

    Кол-во: 10

    "Позиция 225"

    "Набор инструментов"

    Кол-во: 2

    "Позиция 226"

    "Набор инструмента электрика универсальный"

    Кол-во: 8

    "Позиция 227"

    "Набор инструмента"

    Кол-во: 3

    "Позиция 228"

    "Набор изолированных крестовых отверток"

    Кол-во: 10

    "Позиция 229"

    "Набор диэлектрических отверток"

    Кол-во: 7

    "Позиция 230"

    "Набор головок торцевых"

    Кол-во: 1

    "Позиция 231"

    "Набор головок торцевых"

    Кол-во: 9

    "Позиция 232"

    "Набор головок"

    Кол-во: 1

    "Позиция 233"

    "Набор гаечных рожковых омедненных ключей"

    Кол-во: 21

    "Позиция 234"

    "Набор буров по бетону"

    Кол-во: 5

    "Позиция 235"

    "Набор бит"

    Кол-во: 13

    "Позиция 236"

    "Монтировка усиленная L750мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 237"

    "Молоток слесарный,цельнокованный 0.3кг"

    Кол-во: 27

    "Позиция 238"

    "Молоток слесарный стальной 800г"

    Кол-во: 2

    "Позиция 239"

    "Молоток слесарный стальной 600г"

    Кол-во: 10

    "Позиция 240"

    "Молоток слесарный 0.2 кг"

    Кол-во: 17

    "Позиция 241"

    "Молоток сварщика шлакоотбойный"

    Кол-во: 53

    "Позиция 242"

    "Молоток омедненный 0.4кг"

    Кол-во: 22

    "Позиция 243"

    "Молоток 0.5кг слесарный,цельнокованный"

    Кол-во: 96

    "Позиция 244"

    "Молоток"

    Кол-во: 16

    "Позиция 245"

    "Метчик ручной M8х1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 246"

    "Метчик машинно-ручной М8х1.25мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 247"

    "Метчик машинно-ручной М6х1мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 248"

    "Метчик машинно-ручной М5х0.8мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 249"

    "Метчик машинно-ручной М4х0.7мм"

    Кол-во: 3

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