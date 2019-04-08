www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП915770
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ПНР оборудования на центральном пункте сбора нефти
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 19:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129090, Российская Федерация, Москва, Центральный, Мещанский, 1-й Троицкий пер., д. 12. корп. 5
Почтовый адрес
129090, Российская Федерация, Москва, Центральный, Мещанский, 1-й Троицкий пер., д. 12. корп. 5
Контактный телефон
+7 495 662-71-33 доб. 5502
Факс
+7 495 287-95-18
Адрес электронной почты
rudakov@rngoil.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рудаков Алексей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Центральный
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Пусконаладочные работы оборудования, расположенного на Центральном пункте сбора (ЦПС) нефти, участок «Восточные блоки Среднеботуобинского НГКМ» в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.04.2019 18:00 GMT +308.04.2019 18:0008.04.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915770Дата и время окончания срока приема заявок Пусконаладочные работы оборудования, расположенного на Центральном пункте сбора (ЦПС) нефти, участок «Восточные блоки Среднеботуобинского НГКМ» в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия)Центральный
Подведение итогов не позднее
15.04.2019 18:0015.04.2019 18:0015.04.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915770Подведение итогов не позднее Пусконаладочные работы оборудования, расположенного на Центральном пункте сбора (ЦПС) нефти, участок «Восточные блоки Среднеботуобинского НГКМ» в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия)Центральный
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
15.04.201915.04.2019 18:0015.04.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915770Подведение итогов не позднее Пусконаладочные работы оборудования, расположенного на Центральном пункте сбора (ЦПС) нефти, участок «Восточные блоки Среднеботуобинского НГКМ» в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия)Центральный
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Пусконаладочные работы оборудования, расположенного на Центральном пункте сбора (ЦПС) нефти, участок «Восточные блоки Среднеботуобинского НГКМ» в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с расчетом
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Восточные блоки Среднеботуобинского НГКМ» в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
129090, Российская Федерация, Москва, Центральный, Мещанский, 1-й Троицкий пер., д. 12. корп. 5
45.34.22.190
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4