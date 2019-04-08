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    Главная / Торги / ПНР оборудования на центральном пункте сбора нефти

    ПНР оборудования на центральном пункте сбора нефти

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.04.2019 18:0008.04.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915770Дата и время окончания срока приема заявок Пусконаладочные работы оборудования, расположенного на Центральном пункте сбора (ЦПС) нефти, участок «Восточные блоки Среднеботуобинского НГКМ» в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия)ЦентральныйПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915770

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ПНР оборудования на центральном пункте сбора нефти

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.03.2019 19:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Схема проезда по месторождению

    Тех. задание

    Запрос

    Схема проезда до месторождения

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РНГ
    Все закупки и тендеры АО РНГ

    Юридический адрес

    129090, Российская Федерация, Москва, Центральный, Мещанский, 1-й Троицкий пер., д. 12. корп. 5

    Почтовый адрес

    129090, Российская Федерация, Москва, Центральный, Мещанский, 1-й Троицкий пер., д. 12. корп. 5

    Контактный телефон

    +7 495 662-71-33 доб. 5502

    Факс

    +7 495 287-95-18

    Адрес электронной почты

    rudakov@rngoil.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рудаков Алексей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Центральный

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Пусконаладочные работы оборудования, расположенного на Центральном пункте сбора (ЦПС) нефти, участок «Восточные блоки Среднеботуобинского НГКМ» в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.04.2019 18:00 GMT +308.04.2019 18:0008.04.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915770Дата и время окончания срока приема заявок Пусконаладочные работы оборудования, расположенного на Центральном пункте сбора (ЦПС) нефти, участок «Восточные блоки Среднеботуобинского НГКМ» в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия)Центральный

    Подведение итогов не позднее

    15.04.2019 18:0015.04.2019 18:0015.04.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915770Подведение итогов не позднее Пусконаладочные работы оборудования, расположенного на Центральном пункте сбора (ЦПС) нефти, участок «Восточные блоки Среднеботуобинского НГКМ» в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия)Центральный

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    15.04.201915.04.2019 18:0015.04.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915770Подведение итогов не позднее Пусконаладочные работы оборудования, расположенного на Центральном пункте сбора (ЦПС) нефти, участок «Восточные блоки Среднеботуобинского НГКМ» в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия)Центральный

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Пусконаладочные работы оборудования, расположенного на Центральном пункте сбора (ЦПС) нефти, участок «Восточные блоки Среднеботуобинского НГКМ» в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с расчетом

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Восточные блоки Среднеботуобинского НГКМ» в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата в течение 30 (тридцати) дней, после подписания Сторонами Акта КС-2 и Справки КС-3
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РНГ
    Все закупки и тендеры АО РНГ

    Адрес местонахождения

    129090, Российская Федерация, Москва, Центральный, Мещанский, 1-й Троицкий пер., д. 12. корп. 5

    Классификатор ОКПД2

    45.34.22.190

    Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПНР оборудования"

    Кол-во: 4

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