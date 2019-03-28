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Номер извещения
31907655339
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка комплекта резьбонакатных роликов.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2019 13:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Почтовый адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Контактный телефон
+7 342 262-71-30
Факс
+7 342 284-54-54
Адрес электронной почты
lov921@iskra.perm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лядова Ольга Викторовна
Место рассмотрения предложений
614038, Россия, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д.28
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка комплекта резьбонакатных роликов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.03.2019 21:59 GMT +328.03.2019 21:5928.03.2019 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907655339Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплекта резьбонакатных роликов614038, Россия, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д.28
Дата и время вскрытия заявок
29.03.2019 08:0029.03.2019 08:0029.03.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907655339Дата и время вскрытия заявок Поставка комплекта резьбонакатных роликов614038, Россия, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д.28
Подведение итогов не позднее
29.03.2019 13:0029.03.2019 13:0029.03.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907655339Подведение итогов не позднее Поставка комплекта резьбонакатных роликов614038, Россия, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д.28
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплекта резьбонакатных роликов
Начальная цена
739 008,23
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации о закупке.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации о закупке.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО Искра
Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра
Адрес местонахождения
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
25.73.40.240
25.73
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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