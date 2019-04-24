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Номер извещения
ГП915769
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Публичное предложение в электронной форме на право заключения договоров купли-продажи здания плавмастерской, 1967 года постройки, - несамоходное плавучее сооружение, не являющееся судном. Местонахождение объекта - г. Вуктыл Республики Коми. 2. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Публичное предложение в электронной форме по продаже имущества
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 18:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 424
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
olesya.andronova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андронова Олеся Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Здание плавмастерской, 1967 года постройки, - несамоходное плавучее сооружение, не являющееся судном.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.04.2019 17:00 GMT +324.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915769Дата и время окончания срока приема заявок Здание плавмастерской, 1967 года постройки, - несамоходное плавучее сооружение, не являющееся судном. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
25.04.2019 18:0025.04.2019 18:0025.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП915769Дата окончания срока рассмотрения заявок Здание плавмастерской, 1967 года постройки, - несамоходное плавучее сооружение, не являющееся судном. Москва
Дата и время проведения
26.04.2019 12:0026.04.2019 12:0026.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП915769Дата и время проведения Здание плавмастерской, 1967 года постройки, - несамоходное плавучее сооружение, не являющееся судном. Москва
Подведение итогов не позднее
27.05.2019 18:0027.05.2019 18:0027.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915769Подведение итогов не позднее Здание плавмастерской, 1967 года постройки, - несамоходное плавучее сооружение, не являющееся судном. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Здание плавмастерской, 1967 года постройки, - несамоходное плавучее сооружение, не являющееся судном.
Начальная цена
1 953 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
32 560,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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