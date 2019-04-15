www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП915768
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
открытое публичное предложение в электронной форме по продаже имущества: здание и оборудование насосной станции, катодная станция, технический водовод и водоводы стальные), расположенных в Саратовской обл. по адресам: г. Саратов, Ленинский р-н, Сокурский тракт, Саратовский р-н, Татищевский р-н; Татищевский район, 7,5 км. юго-западнее с. Курдюм; Саратовский район, с. Пристанное. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ПАО «Газпром»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 17:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Здание и оборудование насосной станции, катодная станция, технический водовод и водоводы стальные), расположенные в Саратовской обл. по адресам: г. Саратов, Ленинский р-н, Сокурский тракт, Саратовский р-н, Татищевский р-н; Татищевский район, 7,5 км. юго-западнее с. Курдюм; Саратовский район, с. Пристанное. Цена первоначального предложения: 22 728 000 (Двадцать два миллиона семьсот двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек (кроме того НДС).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.04.2019 18:00 GMT +315.04.2019 18:0015.04.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915768Дата и время окончания срока приема заявок здание и оборудование насосной станции, катодная станция, технический водовод и водоводы стальные), расположенные в Саратовской обл. по адресам: г. Саратов, Ленинский р-н, Сокурский тракт, Саратовский р-н, Татищевский р-н; Татищевский район, 7,5 км. юго-западнее с. Курдюм; Саратовский район, с. Пристанное. Цена первоначального предложения: 22 728 000 (Двадцать два миллиона семьсот двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек (кроме того НДС). Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
16.04.2019 18:0016.04.2019 18:0016.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП915768Дата окончания срока рассмотрения заявок здание и оборудование насосной станции, катодная станция, технический водовод и водоводы стальные), расположенные в Саратовской обл. по адресам: г. Саратов, Ленинский р-н, Сокурский тракт, Саратовский р-н, Татищевский р-н; Татищевский район, 7,5 км. юго-западнее с. Курдюм; Саратовский район, с. Пристанное. Цена первоначального предложения: 22 728 000 (Двадцать два миллиона семьсот двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек (кроме того НДС). Москва
Дата и время проведения
17.04.2019 13:0017.04.2019 13:0017.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП915768Дата и время проведения здание и оборудование насосной станции, катодная станция, технический водовод и водоводы стальные), расположенные в Саратовской обл. по адресам: г. Саратов, Ленинский р-н, Сокурский тракт, Саратовский р-н, Татищевский р-н; Татищевский район, 7,5 км. юго-западнее с. Курдюм; Саратовский район, с. Пристанное. Цена первоначального предложения: 22 728 000 (Двадцать два миллиона семьсот двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек (кроме того НДС). Москва
Подведение итогов не позднее
17.05.2019 18:0017.05.2019 18:0017.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915768Подведение итогов не позднее здание и оборудование насосной станции, катодная станция, технический водовод и водоводы стальные), расположенные в Саратовской обл. по адресам: г. Саратов, Ленинский р-н, Сокурский тракт, Саратовский р-н, Татищевский р-н; Татищевский район, 7,5 км. юго-западнее с. Курдюм; Саратовский район, с. Пристанное. Цена первоначального предложения: 22 728 000 (Двадцать два миллиона семьсот двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек (кроме того НДС). Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.05.201917.05.2019 18:0017.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915768Подведение итогов не позднее здание и оборудование насосной станции, катодная станция, технический водовод и водоводы стальные), расположенные в Саратовской обл. по адресам: г. Саратов, Ленинский р-н, Сокурский тракт, Саратовский р-н, Татищевский р-н; Татищевский район, 7,5 км. юго-западнее с. Курдюм; Саратовский район, с. Пристанное. Цена первоначального предложения: 22 728 000 (Двадцать два миллиона семьсот двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек (кроме того НДС). Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Здание и оборудование насосной станции, катодная станция, технический водовод и водоводы стальные), расположенные в Саратовской обл. по адресам: г. Саратов, Ленинский р-н, Сокурский тракт, Саратовский р-н, Татищевский р-н; Татищевский район, 7,5 км. юго-западнее с. Курдюм; Саратовский район, с. Пристанное. Цена первоначального предложения: 22 728 000 (Двадцать два миллиона семьсот двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек (кроме того НДС).
Начальная цена
22 728 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
2 000 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
68
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.