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Номер извещения
31907651870
Уникальный номер закупки
65-2019
Наименование закупки
поставка люков смотровых колодцев
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 19:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
617762, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, УЛ СОВЕТСКАЯ, ДОМ 2, КОРПУС 15,
Почтовый адрес
617762, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, УЛ СОВЕТСКАЯ, ДОМ 2, КОРПУС 15
Контактный телефон
+7 34241 7-47-99 доб. 207
Факс
Адрес электронной почты
zakupki.chaivk@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юсупова Татьяна Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Чайковский
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка люков смотровых колодцев
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2019 06:00 GMT +301.04.2019 06:0001.04.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907651870Дата и время окончания срока приема заявок Поставка люков смотровых колодцевЧайковский
Дата и время вскрытия заявок
01.04.2019 06:0001.04.2019 06:0001.04.2019 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907651870Дата и время вскрытия заявок Поставка люков смотровых колодцевЧайковский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка люков смотровых колодцев
Начальная цена
89 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МУП ЧАЙКОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры МУП ЧАЙКОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
617762, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, УЛ СОВЕТСКАЯ, ДОМ 2, КОРПУС 15,
617762, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, УЛ СОВЕТСКАЯ, ДОМ 2, КОРПУС 15
25.11.23.119
25.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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