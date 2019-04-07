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Номер извещения
ГП915767
Уникальный номер закупки
ГТН-001
Наименование закупки
Осуществление услуг по инжиниринговому обеспечению и строительному контролю на объекте: Система транспорта газового конденсата от УКПГ до точки врезки АО «Арктикгаз».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 17:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 8-00-57
Факс
+7 34949 8-04-04
Адрес электронной почты
sergey.shirinkin@yung.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ширинкин Сергей Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Осуществление услуг по инжиниринговому обеспечению и строительному контролю на объекте: Система транспорта газового конденсата от УКПГ до точки врезки АО «Арктикгаз».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.04.2019 21:00 GMT +307.04.2019 21:0007.04.2019 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915767Дата и время окончания срока приема заявок Осуществление услуг по инжиниринговому обеспечению и строительному контролю на объекте: Система транспорта газового конденсата от УКПГ до точки врезки АО «Арктикгаз». Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
07.04.2019 21:0007.04.2019 21:0007.04.2019 21:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915767Дата и время вскрытия заявок Осуществление услуг по инжиниринговому обеспечению и строительному контролю на объекте: Система транспорта газового конденсата от УКПГ до точки врезки АО «Арктикгаз». Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
30.05.2019 21:0030.05.2019 21:0030.05.2019 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915767Подведение итогов не позднее Осуществление услуг по инжиниринговому обеспечению и строительному контролю на объекте: Система транспорта газового конденсата от УКПГ до точки врезки АО «Арктикгаз». Новый Уренгой
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
30.05.201930.05.2019 21:0030.05.2019 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915767Подведение итогов не позднее Осуществление услуг по инжиниринговому обеспечению и строительному контролю на объекте: Система транспорта газового конденсата от УКПГ до точки врезки АО «Арктикгаз». Новый Уренгой
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Осуществление услуг по инжиниринговому обеспечению и строительному контролю на объекте: Система транспорта газового конденсата от УКПГ до точки врезки АО «Арктикгаз».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Обговариваются в процессе заключения договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
71.20.1
71.12.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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