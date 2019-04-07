Запрос предложений, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, на выполнение работ по проведению экспертизы промышленной безопасности, технического диагностирования, компенсирующих мероприятий и технического освидетельствования оборудования согласно техническому заданию для нужд Челябинского филиала ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»