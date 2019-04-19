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    Главная / Торги / Разработка документации на проектирование вентиляции (рабочей и аварийной) на объекте «Насосная станция фекальных вод»

    Разработка документации на проектирование вентиляции (рабочей и аварийной) на объекте «Насосная станция фекальных вод»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.04.2019 06:0019.04.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907651598Дата и время окончания срока приема заявок Разработка проектной документации ЧайковскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907651598

    Уникальный номер закупки

    34-2019

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Разработка документации на проектирование вентиляции (рабочей и аварийной) на объекте «Насосная станция фекальных вод»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.03.2019 17:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    34-2019

    Изменения в извещении

    34-2019_ЭА_КОС_в_ред_от_03.04.2019.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧАЙКОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры МУП ЧАЙКОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    617762, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, УЛ СОВЕТСКАЯ, ДОМ 2, КОРПУС 15,

    Почтовый адрес

    617762, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, УЛ СОВЕТСКАЯ, ДОМ 2, КОРПУС 15

    Контактный телефон

    +7 34241 7-47-99 доб. 207

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki.chaivk@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юсупова Татьяна Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Чайковский

    Закупки и тендеры Пермский край

    Закупки и тендеры Документация проектная для строительства

    Ключевые слова:

    проектирование

    Список лотов

    Лот 1

    Разработка проектной документации

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.04.2019 06:00 GMT +319.04.2019 06:0019.04.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907651598Дата и время окончания срока приема заявок Разработка проектной документации Чайковский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    19.04.2019 14:0019.04.2019 14:0019.04.2019 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907651598Дата окончания срока рассмотрения заявок Разработка проектной документации Чайковский

    Дата и время проведения

    23.04.2019 07:0023.04.2019 07:0023.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время проведения 31907651598Дата и время проведения Разработка проектной документации Чайковский

    Подведение итогов не позднее

    26.04.2019 14:0026.04.2019 14:0026.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907651598Подведение итогов не позднее Разработка проектной документации Чайковский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.04.201926.04.2019 14:0026.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907651598Подведение итогов не позднее Разработка проектной документации Чайковский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка проектной документации

    Начальная цена

    213 334,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 у.е.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, 2/15Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МУП ЧАЙКОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры МУП ЧАЙКОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    617762, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, УЛ СОВЕТСКАЯ, ДОМ 2, КОРПУС 15,

    617762, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, УЛ СОВЕТСКАЯ, ДОМ 2, КОРПУС 15

    Классификатор ОКПД2

    41.10.10.000

    Документация проектная для строительства

    Классификатор ОКВЭД2

    41.10

    Разработка строительных проектов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка строительных проектов"

    Кол-во: 1

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