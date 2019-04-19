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Номер извещения
31907651598
Уникальный номер закупки
34-2019
Наименование закупки
Разработка документации на проектирование вентиляции (рабочей и аварийной) на объекте «Насосная станция фекальных вод»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 17:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
617762, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, УЛ СОВЕТСКАЯ, ДОМ 2, КОРПУС 15,
Почтовый адрес
617762, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, УЛ СОВЕТСКАЯ, ДОМ 2, КОРПУС 15
Контактный телефон
+7 34241 7-47-99 доб. 207
Факс
Адрес электронной почты
zakupki.chaivk@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юсупова Татьяна Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Чайковский
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Разработка проектной документации
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.04.2019 06:00 GMT +319.04.2019 06:0019.04.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907651598Дата и время окончания срока приема заявок Разработка проектной документации Чайковский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
19.04.2019 14:0019.04.2019 14:0019.04.2019 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907651598Дата окончания срока рассмотрения заявок Разработка проектной документации Чайковский
Дата и время проведения
23.04.2019 07:0023.04.2019 07:0023.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время проведения 31907651598Дата и время проведения Разработка проектной документации Чайковский
Подведение итогов не позднее
26.04.2019 14:0026.04.2019 14:0026.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907651598Подведение итогов не позднее Разработка проектной документации Чайковский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка проектной документации
Начальная цена
213 334,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 у.е.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, 2/15Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МУП ЧАЙКОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры МУП ЧАЙКОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
617762, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, УЛ СОВЕТСКАЯ, ДОМ 2, КОРПУС 15,
617762, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, УЛ СОВЕТСКАЯ, ДОМ 2, КОРПУС 15
41.10.10.000
41.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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