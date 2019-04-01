Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия оплаты: по договоренности Сторон, при наличии аванса – предоставление банковской гарантии возврата авансового платежа. Условия и срок поставки: срок поставки оборудования не более 3,5 месяцев. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев.