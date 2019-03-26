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Номер извещения
31907651279
Уникальный номер закупки
04
Наименование закупки
Закупка компьютерной техники, сетевого оборудования и комплектующих
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 16:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
140180, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЖУКОВСКИЙ, УЛ ГАГАРИНА, ДОМ 3,
Почтовый адрес
140180, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЖУКОВСКИЙ, УЛ ГАГАРИНА, 3
Контактный телефон
+7 498 487-47-69
Факс
+7 498 487-47-69
Адрес электронной почты
zakupki@niip.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванчихина Людмила Ивановна
Место рассмотрения предложений
140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, дом №3
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка компьютерной техники, сетевого оборудования и комплектующих.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка компьютерной техники, сетевого оборудования и комплектующих.
Начальная цена
32 700,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Проектом договора (Приложение №1 к документации)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, дом № 3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НИИП ИМЕНИ В.В. ТИХОМИРОВА
Все закупки и тендеры АО НИИП ИМЕНИ В.В. ТИХОМИРОВА
Адрес местонахождения
140180, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЖУКОВСКИЙ, УЛ ГАГАРИНА, ДОМ 3,
140180, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЖУКОВСКИЙ, УЛ ГАГАРИНА, 3
26.20
47.41
Документация лота
Кол-во: 90
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