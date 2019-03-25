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Номер извещения
31907651213
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Бытовая техника
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 16:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
423231, РЕСП ТАТАРСТАН16, Г БУГУЛЬМА, ПРОЕЗД АЭРОПОРТ
Почтовый адрес
423231, Республика Татарстан, Бугульминский район, город Бугульма, проезд Аэропорт
Контактный телефон
7-855-963460
Факс
Адрес электронной почты
nelya77@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шакиров Ринат Рашидович
Место рассмотрения предложений
Бугульма
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Бытовая техника
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.03.2019 16:00 GMT +325.03.2019 16:0025.03.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907651213Дата и время окончания срока приема заявок Бытовая техникаБугульма
Дата и время вскрытия заявок
25.03.2019 16:0125.03.2019 16:0125.03.2019 16:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907651213Дата и время вскрытия заявок Бытовая техникаБугульма
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Бытовая техника
Начальная цена
470 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
55
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РТ, Бугульминский район, АэропортРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АЭРОПОРТ БУГУЛЬМА
Все закупки и тендеры АЭРОПОРТ БУГУЛЬМА
Адрес местонахождения
423231, РЕСП ТАТАРСТАН16, Г БУГУЛЬМА, ПРОЕЗД АЭРОПОРТ
423231, Республика Татарстан, Бугульминский район, город Бугульма, проезд Аэропорт
27.5
27
Документация лота
Кол-во: 55
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