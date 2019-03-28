www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31907651270
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Отбор организации на изготовление и поставку металлоизделий для нужд АО «Газпром газораспределение Владимир»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 16:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
600017, ОБЛ ВЛАДИМИРСКАЯ, Г ВЛАДИМИР, УЛ КРАСНОЗНАМЁННАЯ, 3,
Почтовый адрес
ул. Краснознаменная, д. 3, г. Владимир, 600017
Контактный телефон
+7 4922 44-72-42
Факс
--
Адрес электронной почты
konkurs@vladoblgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Амплеева Лариса Владимировна
Место рассмотрения предложений
Владимир
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ОТБОР ОРГАНИЗАЦИИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПОСТАВКУ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ДЛЯ НУЖД АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.03.2019 11:59 GMT +328.03.2019 11:5928.03.2019 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907651270Дата и время окончания срока приема заявок ОТБОР ОРГАНИЗАЦИИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПОСТАВКУ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ДЛЯ НУЖД АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР»Владимир
Дата и время вскрытия заявок
28.03.2019 12:0028.03.2019 12:0028.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907651270Дата и время вскрытия заявок ОТБОР ОРГАНИЗАЦИИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПОСТАВКУ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ДЛЯ НУЖД АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР»Владимир
Подведение итогов не позднее
01.04.2019 12:0001.04.2019 12:0001.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907651270Подведение итогов не позднее ОТБОР ОРГАНИЗАЦИИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПОСТАВКУ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ДЛЯ НУЖД АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР»Владимир
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ОТБОР ОРГАНИЗАЦИИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПОСТАВКУ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ДЛЯ НУЖД АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР»
Начальная цена
2 021 667,84
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложенийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР
Адрес местонахождения
600017, ОБЛ ВЛАДИМИРСКАЯ, Г ВЛАДИМИР, УЛ КРАСНОЗНАМЁННАЯ, 3,
ул. Краснознаменная, д. 3, г. Владимир, 600017
24.3
24.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 505
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.