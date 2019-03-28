www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП915754
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка агрегата электронасосного ХЦМ 3/25М
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2019 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,
Почтовый адрес
111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16
Контактный телефон
+7 495 647-42-72
Факс
Адрес электронной почты
chudinov_oi@spacecorp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шарапов Михаил Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка агрегата электронасосного ХЦМ 3/25М
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.03.2019 17:00 GMT +328.03.2019 17:0028.03.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915754Дата и время окончания срока приема заявок Поставка агрегата электронасосного ХЦМ 3/25ММосква
Дата и время вскрытия заявок
29.03.2019 09:0029.03.2019 09:0029.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915754Дата и время вскрытия заявок Поставка агрегата электронасосного ХЦМ 3/25ММосква
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка агрегата электронасосного ХЦМ 3/25М
Начальная цена
180 450,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о закупке.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией о закупке.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Адрес местонахождения
111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,
111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16
28.13.14.110
46.69
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.