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Номер извещения
31907651196
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку проката стального
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 16:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
398059, ОБЛ ЛИПЕЦКАЯ, Г ЛИПЕЦК, УЛ М.И. НЕДЕЛИНА, 25,
Почтовый адрес
398059
Контактный телефон
+7 4742 50-57-40
Факс
+7 4742 22-44-36
Адрес электронной почты
okz1@oblgas.lipetsk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Семёнов Андрей Виталиевич
Место рассмотрения предложений
Липецк
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Прокат стальной
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Прокат стальной
Начальная цена
318 073,70
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
5485
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка осуществляется на склад Покупателя - г. Липецк, ул. Ударников, 100.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК
Адрес местонахождения
398059, ОБЛ ЛИПЕЦКАЯ, Г ЛИПЕЦК, УЛ М.И. НЕДЕЛИНА, 25,
398059
24.10
24.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5.485
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