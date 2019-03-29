Аукцион в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения Договора на поставку канцелярских товаров

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907654458 Уникальный номер закупки 5839 Номер закупки Наименование закупки Аукцион в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения Договора на поставку канцелярских товаров Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

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