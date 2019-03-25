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    Главная / Торги / 323/18.03.19/КО/Э Поставка спецобуви

    323/18.03.19/КО/Э Поставка спецобуви

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.03.2019 15:3025.03.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915747Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецобувиСалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915747

    Уникальный номер закупки

    323/18.03.19/КО/Э

    Номер закупки

    Наименование закупки

    323/18.03.19/КО/Э Поставка спецобуви

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.03.2019 16:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация о закупке

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-31-07

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    01dns@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дроботухина Наталья Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка спецобуви

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.03.2019 15:30 GMT +325.03.2019 15:3025.03.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915747Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецобувиСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    26.03.2019 07:0026.03.2019 07:0026.03.2019 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915747Дата и время вскрытия заявок Поставка спецобувиСалават

    Подведение итогов не позднее

    26.04.2019 12:0026.04.2019 12:0026.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915747Подведение итогов не позднее Поставка спецобувиСалават

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    26.04.201926.04.2019 12:0026.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915747Подведение итогов не позднее Поставка спецобувиСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спецобуви

    Начальная цена

    2 731 934,53

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно условий договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    14

    Одежда

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПРОДУКЦИЯ ОБУВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

    Кол-во: 0

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