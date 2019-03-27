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    Главная / Торги / Поставка флокулянта

    Поставка флокулянта

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.03.2019 08:0027.03.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907653361Дата и время окончания срока приема заявок Поставка флокулянтаРыбинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907653361

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка флокулянта

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 10:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Извещение

    Проект договор

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ГП ЯО СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    152901, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г РЫБИНСК, УЛ ВОЛЖСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 10,

    Почтовый адрес

    152901, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г РЫБИНСК, НАБ ВОЛЖСКАЯ, 10

    Контактный телефон

    +7 4855 32-75-33

    Факс

    +7 4855 32-75-33

    Адрес электронной почты

    ezhkova_an@vodarybinsk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ежкова Анастасия Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Рыбинск

    Закупки и тендеры Ярославская область

    Закупки и тендеры Пластмассы в первичных формах

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка флокулянта

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.03.201928.03.2019 23:5928.03.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907653361Подведение итогов не позднее Поставка флокулянтаРыбинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка флокулянта

    Начальная цена

    1 885 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка товара осуществляется автотранспортом Поставщика по месту нахождения структурного подразделения Покупателя в рабочие дни с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00, по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, Ярославский тракт, д.69. Доставка Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Поставляемый Товар должен быть упакован в мешки массой «нетто» не более 25 кг, защищенных от влаги.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчёт Срок и порядок оплаты: Оплата Товара производится Заказчиком в российских рублях путём перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки Товара. Датой поставки считается дата приемки товара «Заказчиком», указанная в накладной (товарно-транспортная накладной / универсальном передаточном документе). В случае отсутствия при передаче товара надлежаще оформленных документов подтверждающих факт поставки товара (товарная накладная/товарно-транспортная накладная / универсальный передаточный документ), счета и счета-фактуры, срок оплаты отодвигается соразмерно сроку предоставления указанных документов. Основанием для оплаты является счёт.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП ЯО СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ГП ЯО СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    152901, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г РЫБИНСК, УЛ ВОЛЖСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 10,

    152901, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г РЫБИНСК, НАБ ВОЛЖСКАЯ, 10

    Классификатор ОКПД2

    20.16.59.320

    Смолы ионообменные на основе синтетических или природных полимеров в первичных формах

    Классификатор ОКВЭД2

    20.16

    Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах"

    Кол-во: 5000

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