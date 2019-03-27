Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставка товара осуществляется автотранспортом Поставщика по месту нахождения структурного подразделения Покупателя в рабочие дни с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00, по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, Ярославский тракт, д.69. Доставка Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Поставляемый Товар должен быть упакован в мешки массой «нетто» не более 25 кг, защищенных от влаги.Рассчитать логистику >