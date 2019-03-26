Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Сроки поставки и доставки товаров/ выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с ориентировочным периодом поставки, по заявкам Покупателя. Окончательный срок и объем поставки товара устанавливается заявкой Покупателя. Срок поставки не более 3 (Трех) рабочих дней с момента направления заявки Покупателем Поставщику на электронную почту. Все обязательства Поставщика по поставке товара Покупателю должны быть исполнены по «30» июля 2019г. включительно. В случае направления Покупателем заявки Поставщику менее чем за 3(Три) рабочих дня по «30» июля 2019г.включительно., Поставщик обязуется поставить товар по «30» июля 2019г включительно. 100% оплата в течение 30 рабочих дней с даты поставки Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.