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Номер извещения
31907651535
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка канцелярских товаров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 17:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
367000, Российская Федерация, Республика Дагестан, Махачкала, Магомеда Ярагского, 1
Почтовый адрес
367000, Российская Федерация, Республика Дагестан, Махачкала, Магомеда Ярагского, 1
Контактный телефон
+7 8722 68-53-54
Факс
+7 8722 68-53-54
Адрес электронной почты
gmm_zakupki@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Касимов Гасан Азимович
Место рассмотрения предложений
Махачкала
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка канцелярских товаров
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцелярских товаров
Начальная цена
975 851,48
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МАХАЧКАЛА
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МАХАЧКАЛА
Адрес местонахождения
367000, Российская Федерация, Республика Дагестан, Махачкала, Магомеда Ярагского, 1
17.23
17.23
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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