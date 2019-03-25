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Номер извещения
ГП915743
Уникальный номер закупки
139-562/19 от 18.03.2019
Наименование закупки
Закуп сварочной проволоки СВ-05Х20Н9ФБС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 15:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-07-75
Факс
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Адрес электронной почты
nikonova@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Никонова Мария Олеговна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Прошу Вас рассмотреть возможность поставки в адрес ПАО «Уралхиммаш»: 1) Сварочная проволока Св-05Х20Н9ФБС д.4,0 мм ГОСТ 2246-70 в кол-ве 670 кг Обязательное требование: Сварочная проволока Св-05Х20Н9ФБС д.4,0 мм ГОСТ 2246-70 должна иметь свидетельство об аттестации НАКС на объекты ОХНВП на способ сварки ЭШС и иметь ферритную фазу в наплавленном металле от 2 до 10%.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.03.2019 11:00 GMT +325.03.2019 11:0025.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915743Дата и время окончания срока приема заявок Прошу Вас рассмотреть возможность поставки в адрес ПАО «Уралхиммаш»: 1) Сварочная проволока Св-05Х20Н9ФБС д.4,0 мм ГОСТ 2246-70 в кол-ве 670 кг Обязательное требование: Сварочная проволока Св-05Х20Н9ФБС д.4,0 мм ГОСТ 2246-70 должна иметь свидетельство об аттестации НАКС на объекты ОХНВП на способ сварки ЭШС и иметь ферритную фазу в наплавленном металле от 2 до 10%. Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
25.03.2019 11:0025.03.2019 11:0025.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915743Дата и время вскрытия заявок Прошу Вас рассмотреть возможность поставки в адрес ПАО «Уралхиммаш»: 1) Сварочная проволока Св-05Х20Н9ФБС д.4,0 мм ГОСТ 2246-70 в кол-ве 670 кг Обязательное требование: Сварочная проволока Св-05Х20Н9ФБС д.4,0 мм ГОСТ 2246-70 должна иметь свидетельство об аттестации НАКС на объекты ОХНВП на способ сварки ЭШС и иметь ферритную фазу в наплавленном металле от 2 до 10%. Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.05.201927.05.2019 06:0027.05.2019 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915743Подведение итогов не позднее Прошу Вас рассмотреть возможность поставки в адрес ПАО «Уралхиммаш»: 1) Сварочная проволока Св-05Х20Н9ФБС д.4,0 мм ГОСТ 2246-70 в кол-ве 670 кг Обязательное требование: Сварочная проволока Св-05Х20Н9ФБС д.4,0 мм ГОСТ 2246-70 должна иметь свидетельство об аттестации НАКС на объекты ОХНВП на способ сварки ЭШС и иметь ферритную фазу в наплавленном металле от 2 до 10%. Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Прошу Вас рассмотреть возможность поставки в адрес ПАО «Уралхиммаш»: 1) Сварочная проволока Св-05Х20Н9ФБС д.4,0 мм ГОСТ 2246-70 в кол-ве 670 кг Обязательное требование: Сварочная проволока Св-05Х20Н9ФБС д.4,0 мм ГОСТ 2246-70 должна иметь свидетельство об аттестации НАКС на объекты ОХНВП на способ сварки ЭШС и иметь ферритную фазу в наплавленном металле от 2 до 10%.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в полном объеме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ПАО "Уралхиммаш", 620010, Свердловская область г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
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Документация лота
Кол-во: 670
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