Лот 1

Прошу Вас рассмотреть возможность поставки в адрес ПАО «Уралхиммаш»: 1) Сварочная проволока Св-05Х20Н9ФБС д.4,0 мм ГОСТ 2246-70 в кол-ве 670 кг Обязательное требование: Сварочная проволока Св-05Х20Н9ФБС д.4,0 мм ГОСТ 2246-70 должна иметь свидетельство об аттестации НАКС на объекты ОХНВП на способ сварки ЭШС и иметь ферритную фазу в наплавленном металле от 2 до 10%.