Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Место поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг: Покупатель самостоятельно забирает Товар со склада Поставщика (Перевозчика) в г. Екатеринбург. Сроки поставки и доставки товаров/ выполнения работ, оказания услуг: Все обязательства Поставщика по поставке товара Покупателю должны быть исполнены по «31» декабря 2019г. включительно 100% оплата в течение 20 календарных дней с даты поставки Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.