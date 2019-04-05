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Номер извещения
ГП915869
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оценка на техническое состояние ж.д. путей ООО «АЛНАС»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2019 11:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
423450, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевск, Сургутская, 2
Почтовый адрес
423450, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевск, Сургутская, 2
Контактный телефон
+7 8553 39-33-08 доб. 89196469909
Факс
+7 495 981-01-20
Адрес электронной почты
Ilnaz.Nurtdinov@rimera.com
Ф.И.О. контактного лица
Нуртдинов Ильназ Не
Место рассмотрения предложений
Альметьевск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оценка на техническое состояние ж.д. путей ООО «АЛНАС»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.04.2019 15:00 GMT +305.04.2019 15:0005.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915869Дата и время окончания срока приема заявок Оценка на техническое состояние ж.д. путей ООО «АЛНАС»Альметьевск
Дата и время вскрытия заявок
05.04.2019 15:0005.04.2019 15:0005.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915869Дата и время вскрытия заявок Оценка на техническое состояние ж.д. путей ООО «АЛНАС»Альметьевск
Подведение итогов не позднее
12.04.2019 12:0012.04.2019 12:0012.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915869Подведение итогов не позднее Оценка на техническое состояние ж.д. путей ООО «АЛНАС»Альметьевск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оценка на техническое состояние ж.д. путей ООО «АЛНАС»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно тендерной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно тендерной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
423450, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевск, Сургутская, 2
45.23
S
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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