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Номер извещения
ГП915741
Уникальный номер закупки
140-562/19 от 18.03.2019
Наименование закупки
Закуп сварочных материалов
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 15:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-07-75
Факс
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Адрес электронной почты
nikonova@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Никонова Мария Олеговна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Прошу Вас рассмотреть возможность поставки в адрес ПАО «Уралхиммаш»: 1) Проволока ОК AristoRod 12.50 SFA/AWS А5.18 ф 1,2 в кол-ве 801 кг 2) Проволока ОК Autrod 347Si SFA/AWS А5.9 ф 1,2 в кол-ве 537 кг 3) Проволока ОК Autrod 347 SFA/AWS А5.9 ф 4 в кол-ве 1098 кг 4) Флюс ОК FLUX 10.93 в кол-ве 1152 кг 5) Проволока ОК Autrod 309LSi SFA/AWS А5.9 ф 1,2 в кол-ве 21 кг 6) Электрод ОК 48.04 AWS 5.1 ф5 в кол-ве 28 кг 7) Проволока ОК Autrod 12.32 SFA/AWS А5.17 ф 4 в кол-ве 21 кг 8) Проволока ОК Autrod 316LSi ф 1,2 в кол-ве 15 кг 9) Электрод ОК 67.75 ф4 SFA/AWS А5.4 ф 4 в кол-ве 94 кг 10) Электрод ОК 61.85 ф4 SFA/AWS А5.4 ф 4 в кол-ве 145 кг 11) Электрод ОК 61.85 ф3,2 SFA/AWS А5.4 ф 4 в кол-ве 0,5 кг 12) Пруток ОК Tigrod 347Si SFA/AWS А5.9 ф 2 в кол-ве 1 кг 13) Электрод ОК 63.35 ф3,2 SFA/AWS А5.4 ф 4 в кол-ве 74 кг 14) ЛЕНТА SANDVIK 24.13L SFA/AWS 5.9 EQ 309L 30*0,5 в кол-ве 37 кг 15) ЛЕНТА SANDVIK 19.12.3L SFA/AWS A5.9 30*0,5 в кол-ве 103 кг Обязательное требование – предоставление оригинала сертификата качества и копии действующего Свидетельства НАКС.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.03.2019 06:00 GMT +325.03.2019 06:0025.03.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915741Дата и время окончания срока приема заявок Прошу Вас рассмотреть возможность поставки в адрес ПАО «Уралхиммаш»: 1) Проволока ОК AristoRod 12.50 SFA/AWS А5.18 ф 1,2 в кол-ве 801 кг 2) Проволока ОК Autrod 347Si SFA/AWS А5.9 ф 1,2 в кол-ве 537 кг 3) Проволока ОК Autrod 347 SFA/AWS А5.9 ф 4 в кол-ве 1098 кг 4) Флюс ОК FLUX 10.93 в кол-ве 1152 кг 5) Проволока ОК Autrod 309LSi SFA/AWS А5.9 ф 1,2 в кол-ве 21 кг 6) Электрод ОК 48.04 AWS 5.1 ф5 в кол-ве 28 кг 7) Проволока ОК Autrod 12.32 SFA/AWS А5.17 ф 4 в кол-ве 21 кг 8) Проволока ОК Autrod 316LSi ф 1,2 в кол-ве 15 кг 9) Электрод ОК 67.75 ф4 SFA/AWS А5.4 ф 4 в кол-ве 94 кг 10) Электрод ОК 61.85 ф4 SFA/AWS А5.4 ф 4 в кол-ве 145 кг 11) Электрод ОК 61.85 ф3,2 SFA/AWS А5.4 ф 4 в кол-ве 0,5 кг 12) Пруток ОК Tigrod 347Si SFA/AWS А5.9 ф 2 в кол-ве 1 кг 13) Электрод ОК 63.35 ф3,2 SFA/AWS А5.4 ф 4 в кол-ве 74 кг 14) ЛЕНТА SANDVIK 24.13L SFA/AWS 5.9 EQ 309L 30*0,5 в кол-ве 37 кг 15) ЛЕНТА SANDVIK 19.12.3L SFA/AWS A5.9 30*0,5 в кол-ве 103 кг Обязательное требование – предоставление оригинала сертификата качества и копии действующего Свидетельства НАКС. Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
25.03.2019 06:0025.03.2019 06:0025.03.2019 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915741Дата и время вскрытия заявок Прошу Вас рассмотреть возможность поставки в адрес ПАО «Уралхиммаш»: 1) Проволока ОК AristoRod 12.50 SFA/AWS А5.18 ф 1,2 в кол-ве 801 кг 2) Проволока ОК Autrod 347Si SFA/AWS А5.9 ф 1,2 в кол-ве 537 кг 3) Проволока ОК Autrod 347 SFA/AWS А5.9 ф 4 в кол-ве 1098 кг 4) Флюс ОК FLUX 10.93 в кол-ве 1152 кг 5) Проволока ОК Autrod 309LSi SFA/AWS А5.9 ф 1,2 в кол-ве 21 кг 6) Электрод ОК 48.04 AWS 5.1 ф5 в кол-ве 28 кг 7) Проволока ОК Autrod 12.32 SFA/AWS А5.17 ф 4 в кол-ве 21 кг 8) Проволока ОК Autrod 316LSi ф 1,2 в кол-ве 15 кг 9) Электрод ОК 67.75 ф4 SFA/AWS А5.4 ф 4 в кол-ве 94 кг 10) Электрод ОК 61.85 ф4 SFA/AWS А5.4 ф 4 в кол-ве 145 кг 11) Электрод ОК 61.85 ф3,2 SFA/AWS А5.4 ф 4 в кол-ве 0,5 кг 12) Пруток ОК Tigrod 347Si SFA/AWS А5.9 ф 2 в кол-ве 1 кг 13) Электрод ОК 63.35 ф3,2 SFA/AWS А5.4 ф 4 в кол-ве 74 кг 14) ЛЕНТА SANDVIK 24.13L SFA/AWS 5.9 EQ 309L 30*0,5 в кол-ве 37 кг 15) ЛЕНТА SANDVIK 19.12.3L SFA/AWS A5.9 30*0,5 в кол-ве 103 кг Обязательное требование – предоставление оригинала сертификата качества и копии действующего Свидетельства НАКС. Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.05.201927.05.2019 06:0027.05.2019 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915741Подведение итогов не позднее Прошу Вас рассмотреть возможность поставки в адрес ПАО «Уралхиммаш»: 1) Проволока ОК AristoRod 12.50 SFA/AWS А5.18 ф 1,2 в кол-ве 801 кг 2) Проволока ОК Autrod 347Si SFA/AWS А5.9 ф 1,2 в кол-ве 537 кг 3) Проволока ОК Autrod 347 SFA/AWS А5.9 ф 4 в кол-ве 1098 кг 4) Флюс ОК FLUX 10.93 в кол-ве 1152 кг 5) Проволока ОК Autrod 309LSi SFA/AWS А5.9 ф 1,2 в кол-ве 21 кг 6) Электрод ОК 48.04 AWS 5.1 ф5 в кол-ве 28 кг 7) Проволока ОК Autrod 12.32 SFA/AWS А5.17 ф 4 в кол-ве 21 кг 8) Проволока ОК Autrod 316LSi ф 1,2 в кол-ве 15 кг 9) Электрод ОК 67.75 ф4 SFA/AWS А5.4 ф 4 в кол-ве 94 кг 10) Электрод ОК 61.85 ф4 SFA/AWS А5.4 ф 4 в кол-ве 145 кг 11) Электрод ОК 61.85 ф3,2 SFA/AWS А5.4 ф 4 в кол-ве 0,5 кг 12) Пруток ОК Tigrod 347Si SFA/AWS А5.9 ф 2 в кол-ве 1 кг 13) Электрод ОК 63.35 ф3,2 SFA/AWS А5.4 ф 4 в кол-ве 74 кг 14) ЛЕНТА SANDVIK 24.13L SFA/AWS 5.9 EQ 309L 30*0,5 в кол-ве 37 кг 15) ЛЕНТА SANDVIK 19.12.3L SFA/AWS A5.9 30*0,5 в кол-ве 103 кг Обязательное требование – предоставление оригинала сертификата качества и копии действующего Свидетельства НАКС. Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Прошу Вас рассмотреть возможность поставки в адрес ПАО «Уралхиммаш»: 1) Проволока ОК AristoRod 12.50 SFA/AWS А5.18 ф 1,2 в кол-ве 801 кг 2) Проволока ОК Autrod 347Si SFA/AWS А5.9 ф 1,2 в кол-ве 537 кг 3) Проволока ОК Autrod 347 SFA/AWS А5.9 ф 4 в кол-ве 1098 кг 4) Флюс ОК FLUX 10.93 в кол-ве 1152 кг 5) Проволока ОК Autrod 309LSi SFA/AWS А5.9 ф 1,2 в кол-ве 21 кг 6) Электрод ОК 48.04 AWS 5.1 ф5 в кол-ве 28 кг 7) Проволока ОК Autrod 12.32 SFA/AWS А5.17 ф 4 в кол-ве 21 кг 8) Проволока ОК Autrod 316LSi ф 1,2 в кол-ве 15 кг 9) Электрод ОК 67.75 ф4 SFA/AWS А5.4 ф 4 в кол-ве 94 кг 10) Электрод ОК 61.85 ф4 SFA/AWS А5.4 ф 4 в кол-ве 145 кг 11) Электрод ОК 61.85 ф3,2 SFA/AWS А5.4 ф 4 в кол-ве 0,5 кг 12) Пруток ОК Tigrod 347Si SFA/AWS А5.9 ф 2 в кол-ве 1 кг 13) Электрод ОК 63.35 ф3,2 SFA/AWS А5.4 ф 4 в кол-ве 74 кг 14) ЛЕНТА SANDVIK 24.13L SFA/AWS 5.9 EQ 309L 30*0,5 в кол-ве 37 кг 15) ЛЕНТА SANDVIK 19.12.3L SFA/AWS A5.9 30*0,5 в кол-ве 103 кг Обязательное требование – предоставление оригинала сертификата качества и копии действующего Свидетельства НАКС.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в полном объеме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ПАО "Уралхиммаш", 620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
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Документация лота
Кол-во: 4127
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