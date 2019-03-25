Лот 1

Прошу Вас рассмотреть возможность поставки в адрес ПАО «Уралхиммаш»: 1) Проволока ОК AristoRod 12.50 SFA/AWS А5.18 ф 1,2 в кол-ве 801 кг 2) Проволока ОК Autrod 347Si SFA/AWS А5.9 ф 1,2 в кол-ве 537 кг 3) Проволока ОК Autrod 347 SFA/AWS А5.9 ф 4 в кол-ве 1098 кг 4) Флюс ОК FLUX 10.93 в кол-ве 1152 кг 5) Проволока ОК Autrod 309LSi SFA/AWS А5.9 ф 1,2 в кол-ве 21 кг 6) Электрод ОК 48.04 AWS 5.1 ф5 в кол-ве 28 кг 7) Проволока ОК Autrod 12.32 SFA/AWS А5.17 ф 4 в кол-ве 21 кг 8) Проволока ОК Autrod 316LSi ф 1,2 в кол-ве 15 кг 9) Электрод ОК 67.75 ф4 SFA/AWS А5.4 ф 4 в кол-ве 94 кг 10) Электрод ОК 61.85 ф4 SFA/AWS А5.4 ф 4 в кол-ве 145 кг 11) Электрод ОК 61.85 ф3,2 SFA/AWS А5.4 ф 4 в кол-ве 0,5 кг 12) Пруток ОК Tigrod 347Si SFA/AWS А5.9 ф 2 в кол-ве 1 кг 13) Электрод ОК 63.35 ф3,2 SFA/AWS А5.4 ф 4 в кол-ве 74 кг 14) ЛЕНТА SANDVIK 24.13L SFA/AWS 5.9 EQ 309L 30*0,5 в кол-ве 37 кг 15) ЛЕНТА SANDVIK 19.12.3L SFA/AWS A5.9 30*0,5 в кол-ве 103 кг Обязательное требование – предоставление оригинала сертификата качества и копии действующего Свидетельства НАКС.