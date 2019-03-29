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Номер извещения
31907650812
Уникальный номер закупки
836
Наименование закупки
Плита АМГ6 35,40
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 16:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,
Почтовый адрес
117342, Москва, ул. Введенского, 1
Контактный телефон
+7 8452 69-31-25
Факс
--
Адрес электронной почты
korpus170@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бут Сергей Николаевич
Место рассмотрения предложений
410019, РФ, г. Саратов, ул. Осипова, 1.
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Плиты АМГ6 (толщиной 35, 40)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.03.2019 07:00 GMT +329.03.2019 07:0029.03.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907650812Дата и время окончания срока приема заявок Плиты АМГ6 (толщиной 35, 40)410019, РФ, г. Саратов, ул. Осипова, 1.
Дата и время вскрытия заявок
29.03.2019 07:0029.03.2019 07:0029.03.2019 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907650812Дата и время вскрытия заявок Плиты АМГ6 (толщиной 35, 40)410019, РФ, г. Саратов, ул. Осипова, 1.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Плиты АМГ6 (толщиной 35, 40)
Начальная цена
1 095 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП "НПЦАП"
Все закупки и тендеры ФГУП "НПЦАП"
Адрес местонахождения
117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,
117342, Москва, ул. Введенского, 1
24.42.24.110
24.42
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3180
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