Поставка жидкой низкотемпературной двуокиси углерода высшего сорта

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Порядок оплаты: В течение 3 (трех) календарных дней с даты подписания Сторонами товарной накладной за партию товара, Поставщик предоставляет Покупателю счет на оплату в размере 100% от стоимости поставленной партии товара. Покупатель осуществляет оплату в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами товарной накладной. Поставка осуществляется по заявкам Заказчика, которые направляются Поставщику не позднее 3 (трех) дней до поставки. Поставщик осуществляет поставку в течение 3 (трех) календарных дней после получения от Покупателя заявки на партию (1 партия не менее 7тн).