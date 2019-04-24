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Номер извещения
ГП927445
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
пневмо и электроинструмент
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 09:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
Почтовый адрес
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
Контактный телефон
+7 495 549-17-82
Факс
+7 495 541-78-11
Адрес электронной почты
oksana.okunkova@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Окунькова Оксана Михайловна
Место рассмотрения предложений
Ленинский район
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Пневмоинструмент
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.04.2019 13:00 GMT +324.04.2019 13:0024.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927445Дата и время окончания срока приема заявок пневмоинструментЛенинский район
Дата и время вскрытия заявок
24.04.2019 13:0024.04.2019 13:0024.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927445Дата и время вскрытия заявок пневмоинструментЛенинский район
Подведение итогов не позднее
10.05.2019 16:0010.05.2019 16:0010.05.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927445Подведение итогов не позднее пневмоинструментЛенинский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Пневмоинструмент
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Московская обл., Ленинский район, г. Видное, Белокаменное шоссе, вл.13.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Москокс
Все закупки и тендеры АО Москокс
Адрес местонахождения
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
29.41.11.330
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Электроинструмент
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.04.2019 13:00 GMT +324.04.2019 13:0024.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927445Дата и время окончания срока приема заявок электроинструментЛенинский район
Дата и время вскрытия заявок
24.04.2019 13:0024.04.2019 13:0024.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927445Дата и время вскрытия заявок электроинструментЛенинский район
Подведение итогов не позднее
10.05.2019 16:0010.05.2019 16:0010.05.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927445Подведение итогов не позднее электроинструментЛенинский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Электроинструмент
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Московская обл., Ленинский район, г. Видное, Белокаменное шоссе, вл.13.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Москокс
Все закупки и тендеры АО Москокс
Адрес местонахождения
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
29.41.11.330
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
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