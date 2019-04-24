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    Главная / Торги / пневмо и электроинструмент

    пневмо и электроинструмент

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.04.2019 13:0024.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927445Дата и время окончания срока приема заявок пневмоинструментЛенинский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927445

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    пневмо и электроинструмент

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 09:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    спецификация

    договор

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    закупочная документация

    техническое задание

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОСКОВСКИЙ КОКСОГАЗОВЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО Москокс

    Юридический адрес

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Почтовый адрес

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Контактный телефон

    +7 495 549-17-82

    Факс

    +7 495 541-78-11

    Адрес электронной почты

    oksana.okunkova@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Окунькова Оксана Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Ленинский район

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Пневмоинструмент

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.04.2019 13:00 GMT +324.04.2019 13:0024.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927445Дата и время окончания срока приема заявок пневмоинструментЛенинский район

    Дата и время вскрытия заявок

    24.04.2019 13:0024.04.2019 13:0024.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927445Дата и время вскрытия заявок пневмоинструментЛенинский район

    Подведение итогов не позднее

    10.05.2019 16:0010.05.2019 16:0010.05.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927445Подведение итогов не позднее пневмоинструментЛенинский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.05.201910.05.2019 16:0010.05.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927445Подведение итогов не позднее пневмоинструментЛенинский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Пневмоинструмент

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Московская обл., Ленинский район, г. Видное, Белокаменное шоссе, вл.13.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата 100 % по факту поставки товара на склад Покупателя в течение 60 календарный дней. Цена включает в себя стоимость продукции, доставку до склада Покупателя: Московская обл., Ленинский район, г. Видное, Белокаменное шоссе, вл.13.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Москокс
    Все закупки и тендеры АО Москокс

    Адрес местонахождения

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Классификатор ОКПД2

    29.41.11.330

    Электроинструменты ручные для работы с текстильными материалами (кроме дрелей, пил)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "дрель шуруповерт MAKITA 1200 1,5Ahх1 Case ГОСТ 166-89"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "угловая шлифовальная машина MAKITA GA 9050"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "угловая шлифовальная машина MAKITA GA 5030"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "шуруповерт проводной SKIL 6221 LA"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Электроинструмент

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.04.2019 13:00 GMT +324.04.2019 13:0024.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927445Дата и время окончания срока приема заявок электроинструментЛенинский район

    Дата и время вскрытия заявок

    24.04.2019 13:0024.04.2019 13:0024.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927445Дата и время вскрытия заявок электроинструментЛенинский район

    Подведение итогов не позднее

    10.05.2019 16:0010.05.2019 16:0010.05.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927445Подведение итогов не позднее электроинструментЛенинский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.05.201910.05.2019 16:0010.05.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927445Подведение итогов не позднее электроинструментЛенинский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Электроинструмент

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Московская обл., Ленинский район, г. Видное, Белокаменное шоссе, вл.13.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата 100 % по факту поставки товара на склад Покупателя в течение 60 календарный дней. Цена включает в себя стоимость продукции, доставку до склада Покупателя: Московская обл., Ленинский район, г. Видное, Белокаменное шоссе, вл.13.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Москокс
    Все закупки и тендеры АО Москокс

    Адрес местонахождения

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Классификатор ОКПД2

    29.41.11.330

    Электроинструменты ручные для работы с текстильными материалами (кроме дрелей, пил)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "электропаяльник бытовой 75 Вт-220 В 50 Гц"

    Кол-во: 3

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