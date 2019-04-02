Поставка медицинского оборудования - флюорограф цифровой малодозовый

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Формой оплаты является безналичный расчет. Порядок расчётов: - Платёж №1 (предоплата) - в размере 10% (десяти) от цены товара, оплачивается в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня подписания настоящего договора. - Платёж №2 (окончательный расчёт) - в размере 90% (девяносто) от цены товара, оплачивается в течение 30 (тридцати) банковских дней после подписания уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика товарной накладной и Акта ввода в эксплуатацию