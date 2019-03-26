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    Главная / Торги / Поставка проволоки

    Поставка проволоки

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.03.2019 06:3026.03.2019 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907650314Дата и время окончания срока приема заявок Поставка проволоки620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, г.Екатеринбург, Проспект Космонавтов, 18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907650314

    Уникальный номер закупки

    126/60-ЗКЦ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка проволоки

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.03.2019 15:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Юридический адрес

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    Почтовый адрес

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Контактный телефон

    +7 343 329-58-32

    Факс

    +7 343 331-17-97

    Адрес электронной почты

    zakupki_345@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Боброва Эльмира Максимовна

    Место рассмотрения предложений

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, г.Екатеринбург, Проспект Космонавтов, 18

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка проволоки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.03.2019 06:30 GMT +326.03.2019 06:3026.03.2019 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907650314Дата и время окончания срока приема заявок Поставка проволоки620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, г.Екатеринбург, Проспект Космонавтов, 18

    Дата и время вскрытия заявок

    26.03.2019 06:3026.03.2019 06:3026.03.2019 06:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907650314Дата и время вскрытия заявок Поставка проволоки620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, г.Екатеринбург, Проспект Космонавтов, 18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.03.201929.03.2019 21:0029.03.2019 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907650314Подведение итогов не позднее Поставка проволоки620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, г.Екатеринбург, Проспект Космонавтов, 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка проволоки

    Начальная цена

    156 610,08

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель самостоятельно забирает Товар со склада Поставщика (Перевозчика) в Московской областиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ориентировочным периодом поставки, по заявкам Покупателя. Окончательный срок и объем поставки товара устанавливается заявкой Покупателя. Срок поставки не более 5 (Пяти) рабочих дней с момента направления заявки Покупателем Поставщику на электронную почту. Все обязательства Поставщика по поставке товара Покупателю должны быть исполнены по «31» мая 2019г. включительно. В случае направления Покупателем заявки Поставщику менее чем за 5 (Пять) рабочих дня по «31» мая 2019г., Поставщик обязуется поставить товар по «31» мая 2019г. включительно 100% оплата в течение 20 календарных дней с даты поставки Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика (в соответствии Разделом 8.5. «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»).
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЗИК
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Адрес местонахождения

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Классификатор ОКПД2

    24.45.30.113

    Проволока вольфрамовая

    Классификатор ОКВЭД2

    24.45.4

    Производство вольфрама

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство вольфрама"

    Кол-во: 20

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