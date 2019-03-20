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    Главная / Торги / Ремонт подкрановых путей

    Ремонт подкрановых путей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.03.2019 11:0020.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915735Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт подкрановых путейСаратовПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915735

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремонт подкрановых путей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.03.2019 14:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Приложение № 1

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО
    Все закупки и тендеры АО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО

    Юридический адрес

    410041, Российская Федерация, Саратовская область, Города Областного Подчинения Саратовской Области/, Ленинский, Им Ломоносова М.в., 1

    Почтовый адрес

    410041, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Ломоносова, 1

    Контактный телефон

    +7 8452 30-55-09

    Факс

    +7 8452 30-59-41

    Адрес электронной почты

    tatarchenko@sar-steklo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Татарченко Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    кран, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт подкрановых путей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.03.2019 11:00 GMT +320.03.2019 11:0020.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915735Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт подкрановых путейСаратов

    Дата и время вскрытия заявок

    20.03.2019 11:0020.03.2019 11:0020.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915735Дата и время вскрытия заявок Ремонт подкрановых путейСаратов

    Подведение итогов не позднее

    26.03.2019 12:0026.03.2019 12:0026.03.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915735Подведение итогов не позднее Ремонт подкрановых путейСаратов

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.03.201926.03.2019 12:0026.03.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915735Подведение итогов не позднее Ремонт подкрановых путейСаратов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт подкрановых путей

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    410041, Россия, Саратовская область, Саратов, Ломоносова, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО
    Все закупки и тендеры АО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО

    Адрес местонахождения

    410041, Российская Федерация, Саратовская область, Города Областного Подчинения Саратовской Области/, Ленинский, Им Ломоносова М.в., 1

    410041, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Ломоносова, 1

    Классификатор ОКПД2

    33.12.15

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт подкрановых путей"

    Кол-во: 1

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