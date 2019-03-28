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Номер извещения
31907650507
Уникальный номер закупки
69-19
Наименование закупки
Поставка электронных нагрузок и монтажных комплектов Elektro-Automatik.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 15:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,
Почтовый адрес
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1
Контактный телефон
+7 495 366-76-11
Факс
+7 495 366-76-11
Адрес электронной почты
BerezaLA@gm.vniiem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Воронина Елена Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка электронных нагрузок и монтажных комплектов Elektro-Automatik.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.03.2019 10:00 GMT +328.03.2019 10:0028.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907650507Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электронных нагрузок и монтажных комплектов Elektro-Automatik.Москва
Дата и время вскрытия заявок
28.03.2019 10:0128.03.2019 10:0128.03.2019 10:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907650507Дата и время вскрытия заявок Поставка электронных нагрузок и монтажных комплектов Elektro-Automatik.Москва
Подведение итогов не позднее
01.04.2019 10:0001.04.2019 10:0001.04.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907650507Подведение итогов не позднее Поставка электронных нагрузок и монтажных комплектов Elektro-Automatik.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электронных нагрузок и монтажных комплектов Elektro-Automatik.
Начальная цена
21 026 016,52
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
420 520,33 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с разделом 2 Задание на закупку Документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с разделом 2 Задание на закупку Документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
Адрес местонахождения
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1
27.90.40.190
27.90
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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