Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты: безналичный расчет. Сроки и порядок оплаты: 100 % оплата по факту поставки до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом в соответствии с проектом договора и приложениями к нему. Условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: согласно разделу III «Техническая часть» настоящего извещения. Сроки поставки, выполнения работ, оказания услуг: с момента подписания договора обеими Сторонами и по 30.06.2019 г.