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    Главная / Торги / Поставка соли таблетированной

    Поставка соли таблетированной

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.04.2019 08:0005.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907650481Дата и время окончания срока приема заявок Соль таблетированнаяВоронежПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907650481

    Уникальный номер закупки

    ЭТП-ГПБ-65

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка соли таблетированной

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.03.2019 15:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Раздел 8. Проект договора

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Юридический адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    Почтовый адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Контактный телефон

    +7 473 262-97-33

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki_kbha@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Богомолова Светлана Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Воронеж

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Закупки и тендеры Соль и хлорид натрия чистый, вода морская

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Соль таблетированная

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.04.201911.04.2019 14:0011.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907650481Подведение итогов не позднее Соль таблетированнаяВоронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Соль таблетированная

    Начальная цена

    297 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    18 тонн

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Воронеж, ул. Острогожская, 109 «В»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Порядок оплаты: В течение 3 (трех) календарных дней с даты подписания Сторонами товарной накладной за партию товара, Поставщик предоставляет Покупателю счет на оплату в размере 100% от стоимости поставленной партии товара. Покупатель осуществляет оплату в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами товарной накладной.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КБХА
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Адрес местонахождения

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Классификатор ОКПД2

    08.93.10

    Соль и хлорид натрия чистый, вода морская

    Классификатор ОКВЭД2

    08.93

    Добыча соли

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Добыча соли"

    Кол-во: 18

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