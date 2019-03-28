Аукцион в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения Договора на поставку оборудования (телефоны)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907650540 Уникальный номер закупки 5852 Номер закупки Наименование закупки Аукцион в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения Договора на поставку оборудования (телефоны) Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

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