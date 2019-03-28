Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Экспертиза пром. безопасности ГРУ внутр. газопровода и газ. постов ц.131, 40

    Экспертиза пром. безопасности ГРУ внутр. газопровода и газ. постов ц.131, 40

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 12:0028.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915734Дата и время окончания срока приема заявок Проведение экспертизы промышленной безопасности ГРУ внутрицехового газопровода и газовых постов цеха131 и цеха №40.ЕкатеринбургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915734

    Уникальный номер закупки

    123-622/19

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Экспертиза пром. безопасности ГРУ внутр. газопровода и газ. постов ц.131, 40

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.03.2019 14:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Тех. задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Почтовый адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Контактный телефон

    +7 343 310-07-64

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    gafurova@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гафурова Ангелина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Закупки и тендеры Электроэнергия, газ, пар и кондиционирование воздуха

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение экспертизы промышленной безопасности ГРУ внутрицехового газопровода и газовых постов цеха131 и цеха №40.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.03.2019 12:00 GMT +328.03.2019 12:0028.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915734Дата и время окончания срока приема заявок Проведение экспертизы промышленной безопасности ГРУ внутрицехового газопровода и газовых постов цеха131 и цеха №40.Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    28.03.2019 12:0028.03.2019 12:0028.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915734Дата и время вскрытия заявок Проведение экспертизы промышленной безопасности ГРУ внутрицехового газопровода и газовых постов цеха131 и цеха №40.Екатеринбург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    18.04.201918.04.2019 12:0018.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915734Подведение итогов не позднее Проведение экспертизы промышленной безопасности ГРУ внутрицехового газопровода и газовых постов цеха131 и цеха №40.Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение экспертизы промышленной безопасности ГРУ внутрицехового газопровода и газовых постов цеха131 и цеха №40.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно тех. заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно тех. заданиюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно тех. заданию
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    71.2

    Услуги в области технических испытаний, исследований, анализа и сертификации

    Классификатор ОКВЭД2

    D

    ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Экспертиза пром. безопасности ГРУ внутр. газопровода и газ. постов ц.131, 40"

    Кол-во: 0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП237220
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    593799
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    417 591
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124299
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    574173
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор** № ГП237219
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    593798
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор**
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    5
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081759
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие Луки Псковской области
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие...
    593797
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    576 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081758
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    593796
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    400 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    ГазЭнергоСервис
    Попозиционная № ГП237218
    Закупка материалов для герметизации межтрубного пространства перехода трубопровода
    Закупка материалов для герметизации межтрубного пространства перехода трубопровода
    593794
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Газпромнефть Энергосистемы
    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме № 32211081664
    Диагностика и компонентный ремонт устройств промышленной электроники 0,4 6-10кВ и терминалов РЗА (п. 69 ПЗ)
    Диагностика и компонентный ремонт устройств промышленной электроники 0,4 6-10кВ и терминалов...
    593749
    Закупки корпоративных заказчиков
    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    428 476 982
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014272
    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей MITSUBISHI L200 2,5 (Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ) для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей MITSUBISHI L200 2,5...
    593790
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить