Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Расчеты между Оператором и Абонентом производятся в российских рублях в безналичной форме. Оплата единовременных платежей осуществляется Абонентом в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания Акта приема-сдачи работ по подключению Услуг. Оплата ежемесячных платежей (абонентская плата) осуществляется Абонентом в срок не позднее 30 календарных дней с момента получения Абонентом счета от Оператора.