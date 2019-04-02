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Номер извещения
31907650214
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг передачи тревожных сигналов между техническими средствами охраны Абонента и пультом централизованной охраны, а также сопутствующие услуги по SMS информированию
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 14:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Контактный телефон
+7 812 633-39-49
Факс
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Адрес электронной почты
tender@rossiya-airlines.com
Ф.И.О. контактного лица
Тирская Елена Николаевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг передачи тревожных сигналов между техническими средствами охраны Абонента и пультом централизованной охраны, а также сопутствующие услуги по SMS информированию
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.04.201917.04.2019 10:0017.04.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907650214Подведение итогов не позднее Оказание услуг передачи тревожных сигналов между техническими средствами охраны Абонента и пультом централизованной охраны, а также сопутствующие услуги по SMS информированиюСанкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг передачи тревожных сигналов между техническими средствами охраны Абонента и пультом централизованной охраны, а также сопутствующие услуги по SMS информированию
Начальная цена
132 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
не определено
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Санкт-Петербург г, Пилотов ул., дом № 18, корпус 4, пом. 336 г. Санкт-Петербург г, Пилотов ул., дом № 18, корпус 4, КПП-1 г. Санкт-Петербург г, Пилотов ул., дом № 31, КПП-3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Авиакомпания «Россия»
Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
80
80.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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