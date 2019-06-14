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Номер извещения
ГП915732
Уникальный номер закупки
119
Наименование закупки
Транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза ПАО Уралмашзавод по маршруту г. Санкт-Петербург, Колпино – г. Екатеринбург.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 14:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-59-74
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
M.Plyushch@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Плющ Марина Александровна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза ПАО Уралмашзавод по маршруту г. Санкт-Петербург, Колпино – г. Екатеринбург.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.06.2019 11:00 GMT +314.06.2019 11:0014.06.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915732Дата и время окончания срока приема заявок Транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза ПАО Уралмашзавод по маршруту г. Санкт-Петербург, Колпино – г. Екатеринбург.Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
30.07.2019 15:0030.07.2019 15:0030.07.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915732Подведение итогов не позднее Транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза ПАО Уралмашзавод по маршруту г. Санкт-Петербург, Колпино – г. Екатеринбург.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза ПАО Уралмашзавод по маршруту г. Санкт-Петербург, Колпино – г. Екатеринбург.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещениюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
49.41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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