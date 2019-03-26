Запрос предложений участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения Договора на выполнение работ по ПОДГОТОВКЕ ТЭО И РАЗРАБОТКЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОМЫВОЧНЫХ ВОД, УПЛОТНЕНИЯ И ОТЖИМА ШЛАМА СТОЧНЫХ ВОД СОГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ ДЛЯ НУЖД ЧЕЛЯБИНСКОГО ФИЛИАЛА ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907654755 Уникальный номер закупки 19/ЧФ МЭ/074 Номер закупки Наименование закупки Запрос предложений участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения Договора на выполнение работ по ПОДГОТОВКЕ ТЭО И РАЗРАБОТКЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОМЫВОЧНЫХ ВОД, УПЛОТНЕНИЯ И ОТЖИМА ШЛАМА СТОЧНЫХ ВОД СОГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ ДЛЯ НУЖД ЧЕЛЯБИНСКОГО ФИЛИАЛА ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры закупочная документация

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