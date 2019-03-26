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Номер извещения
31907654755
Уникальный номер закупки
19/ЧФ МЭ/074
Наименование закупки
Запрос предложений участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения Договора на выполнение работ по ПОДГОТОВКЕ ТЭО И РАЗРАБОТКЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОМЫВОЧНЫХ ВОД, УПЛОТНЕНИЯ И ОТЖИМА ШЛАМА СТОЧНЫХ ВОД СОГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ ДЛЯ НУЖД ЧЕЛЯБИНСКОГО ФИЛИАЛА ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2019 12:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-39-85 доб. 236
Факс
--
Адрес электронной почты
Nina.Voevodina@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Воеводина Нина Леонидовна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
Закупки и тендеры Услуги инженерно-технического характера Эта группировка не включает: - услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам в области технических наук, см. 72.19.2
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Подготовка ТЭО и разработка технологии для использования промывочных вод, уплотнения и отжима шлама сточных вод согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.04.201930.04.2019 15:0030.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907654755Подведение итогов не позднее Подготовка ТЭО и разработка технологии для использования промывочных вод, уплотнения и отжима шлама сточных вод согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Подготовка ТЭО и разработка технологии для использования промывочных вод, уплотнения и отжима шлама сточных вод согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Начальная цена
2 128 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.ЧелябинскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО
Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО
Адрес местонахождения
454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14,
454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14
71.12.13.000
71.12.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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