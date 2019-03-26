Закупка услуг по информационному сопровождению СПС КонсультантПлюс

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата услуг производится ежемесячно не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за оплачиваемым на основании подписанного сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг, за исключением услуг, оказанных в декабре 2019 года, которые оплачиваются не позднее 20 декабря 2019 года, на основании выставленного Исполнителем счета, счета-фактуры. Расчеты за оказанные услуги осуществляются в безналичной форме. Под датой оплаты понимается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. По факту оказания информационных услуг с использованием экземпляров Системы Исполнитель передает Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за месяцем оказания услуг, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или обоснованный отказ от приемки оказанных услуг. В случае неподписания акта сдачи-приемки оказанных услуг и непредоставления Заказчиком Исполнителю мотивированного отказа от подписания акта, услуга считается выполненной в полном объеме и принятой Заказчиком без претензий к качеству.