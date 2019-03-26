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    Главная / Торги / Закупка услуг по информационному сопровождению СПС КонсультантПлюс

    Закупка услуг по информационному сопровождению СПС КонсультантПлюс

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.03.2019 10:0026.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907650242Дата и время окончания срока приема заявок Закупка услуг по информационному сопровождению СПС КонсультантПлюс 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 7Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907650242

    Уникальный номер закупки

    06/2019

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка услуг по информационному сопровождению СПС КонсультантПлюс

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.03.2019 14:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал открытого акционерного общества Корпорация космических систем специального назначения Комета - Научно-проектный Центр оптоэлектронных комплексов наблюдения
    Все закупки и тендеры Филиал ОАО Корпорация Комета - НПЦ ОЭКН

    Юридический адрес

    115280, Российская Федерация, Москва, ул. Велозаводская, дом 5

    Почтовый адрес

    194021, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 7, литера А

    Контактный телефон

    +7 812 383-79-83

    Факс

    +7 812 331-61-00

    Адрес электронной почты

    hermes@eoss.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Александрова Наталия Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 7

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги информационные прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка услуг по информационному сопровождению СПС КонсультантПлюс

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.03.2019 10:00 GMT +326.03.2019 10:0026.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907650242Дата и время окончания срока приема заявок Закупка услуг по информационному сопровождению СПС КонсультантПлюс 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 7

    Дата и время вскрытия заявок

    26.03.2019 10:0026.03.2019 10:0026.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907650242Дата и время вскрытия заявок Закупка услуг по информационному сопровождению СПС КонсультантПлюс 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 7

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.03.201927.03.2019 23:5927.03.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907650242Подведение итогов не позднее Закупка услуг по информационному сопровождению СПС КонсультантПлюс 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 7

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка услуг по информационному сопровождению СПС КонсультантПлюс

    Начальная цена

    389 540,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием и договором

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 7Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата услуг производится ежемесячно не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за оплачиваемым на основании подписанного сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг, за исключением услуг, оказанных в декабре 2019 года, которые оплачиваются не позднее 20 декабря 2019 года, на основании выставленного Исполнителем счета, счета-фактуры. Расчеты за оказанные услуги осуществляются в безналичной форме. Под датой оплаты понимается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. По факту оказания информационных услуг с использованием экземпляров Системы Исполнитель передает Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за месяцем оказания услуг, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или обоснованный отказ от приемки оказанных услуг. В случае неподписания акта сдачи-приемки оказанных услуг и непредоставления Заказчиком Исполнителю мотивированного отказа от подписания акта, услуга считается выполненной в полном объеме и принятой Заказчиком без претензий к качеству.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА

    Адрес местонахождения

    115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5

    Классификатор ОКПД2

    63.9

    Услуги информационные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    63.9

    Деятельность в области информационных услуг прочая

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области информационных услуг прочая"

    Кол-во: 1

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