Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка запасных частей для автомобилей Mercedes-Benz

    Поставка запасных частей для автомобилей Mercedes-Benz

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.03.2019 14:5425.03.2019 14:54Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915782Дата и время окончания срока приема заявок Договор на поставку запасных частейМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915782

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для автомобилей Mercedes-Benz

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 09:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_запросе_цен.docx

    Форма ТКП

    ТФ Договора поставки

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 3822 70-59-70 доб. 5475

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    d.turuntaev@enrgm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Турунтаев Дмитрий Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Услуги по торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Договор на поставку запасных частей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.03.2019 14:54 GMT +325.03.2019 14:5425.03.2019 14:54Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915782Дата и время окончания срока приема заявок Договор на поставку запасных частейМосква

    Подведение итогов не позднее

    02.04.2019 09:3002.04.2019 09:3002.04.2019 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915782Подведение итогов не позднее Договор на поставку запасных частейМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.04.201902.04.2019 09:3002.04.2019 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915782Подведение итогов не позднее Договор на поставку запасных частейМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Договор на поставку запасных частей

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЭНЕРГОМОНТАЖ СК
    Все закупки и тендеры ЭНЕРГОМОНТАЖ СК

    Адрес местонахождения

    634537, Российская Федерация, Томская область, Томский район, Населенный пункт 6 км дороги Михайловка-Александровское, Населенный пункт 6 км дороги Михайловка-Александровское, дом 381/1, строение 22

    634034, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Нахимова, 8

    Классификатор ОКПД2

    45.3

    Услуги по торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Классификатор ОКВЭД2

    45.3

    Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Гидроусилитель руля"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Переключатель света центральный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Датчик скорости"

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "Джостик выбора передач"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Датчик переключения света"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "Блок управления КПП"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Отопитель 0048309161 (печка 3341)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Бачек омывателя 3341"

    Кол-во: 5

    "Позиция 9"

    "Насос омывателя 3340-41"

    Кол-во: 5

    "Позиция 10"

    "Щеткодержатель 2004336086"

    Кол-во: 5

    "Позиция 11"

    "Датчик подъема кузова 0015455009"

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "Датчик фиксации кабины А0045459014"

    Кол-во: 5

    "Позиция 13"

    "Реле поворотов и стеклоочистителя"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Шланг ГУР"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Сайлентблок реактивной штанги"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Диск колесный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "Кронштейн балансира"

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "Втулка балансира"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "Ремень поликлиновый 9РК1920*А0009937796 С/9463997579"

    Кол-во: 10

    "Позиция 20"

    "Наконечник продольной тяги"

    Кол-во: 10

    "Позиция 21"

    "Наконечник поперечной тяги"

    Кол-во: 10

    "Позиция 22"

    "Барабан тормозной ЗМ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 23"

    "Барабан тормозной ПМ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Амортизатор кабины"

    Кол-во: 6

    "Позиция 25"

    "Переключатель света подрулевой (прав. 3340) (Темпомат)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 26"

    "Переключатель света подрулевой (лев. 3340)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 27"

    "Эл/двигатель стеклоподьемника (41) прав"

    Кол-во: 3

    "Позиция 28"

    "Эл/двигатель стеклоподьемника (41) лев"

    Кол-во: 3

    "Позиция 29"

    "Датчик топливного бака 3341"

    Кол-во: 3

    "Позиция 30"

    "Регулятор напряжения ( А000 154 24 05 и 705) F00М144123"

    Кол-во: 5

    "Позиция 31"

    "Реактивная штанга"

    Кол-во: 10

    "Позиция 32"

    "V-образная тяга"

    Кол-во: 4

    "Позиция 33"

    "Стабилизатор (торсион)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 34"

    "Рычаг стабилизатора"

    Кол-во: 4

    "Позиция 35"

    "Подушка рессоры ЗМ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 36"

    "Натяжной ролик"

    Кол-во: 4

    "Позиция 37"

    "Термостат"

    Кол-во: 4

    "Позиция 38"

    "Стекло правой фары головного света 3340"

    Кол-во: 10

    "Позиция 39"

    "Стекло левой фары головного света 3340"

    Кол-во: 10

    "Позиция 40"

    "Стабилизатор балансира 3341,3340"

    Кол-во: 6

    "Позиция 41"

    "Омыватель стекла 3341,3340"

    Кол-во: 3

    "Позиция 42"

    "Отопитель в сборе 3341"

    Кол-во: 3

    "Позиция 43"

    "Стекло фонаря правого 3341,3340"

    Кол-во: 20

    "Позиция 44"

    "Стекло фонаря левого 3341,3340"

    Кол-во: 20

    "Позиция 45"

    "Задний фонарь в сборе правый 3341,3340"

    Кол-во: 20

    "Позиция 46"

    "Задний фонарь в сборе левый 3341,3340"

    Кол-во: 20

    "Позиция 47"

    "Щетка стеклоочистителя 3341,3340"

    Кол-во: 20

    "Позиция 48"

    "Повторитель правый (поворотник) 3341"

    Кол-во: 10

    "Позиция 49"

    "Повторитель левый (поворотник) 3341"

    Кол-во: 10

    "Позиция 50"

    "Фара правая головного света 3341"

    Кол-во: 5

    "Позиция 51"

    "Фара левая головного света 3341"

    Кол-во: 5

    "Позиция 52"

    "Зеркало бардюрное 3341,3340"

    Кол-во: 4

    "Позиция 53"

    "Зеркало заднего вида малое 3341,3340"

    Кол-во: 5

    "Позиция 54"

    "Зеркало заднего вида большое 3341,3340"

    Кол-во: 5

    "Позиция 55"

    "Замок правой двери 3341"

    Кол-во: 3

    "Позиция 56"

    "Замок левой двери 3341"

    Кол-во: 3

    "Позиция 57"

    "Ручка правой двери 3341,3340"

    Кол-во: 3

    "Позиция 58"

    "Ручка левой двери 3341,3340"

    Кол-во: 3

    "Позиция 59"

    "Мотор отопителя 3341"

    Кол-во: 3

    "Позиция 60"

    "Боковые огни 3341,3340"

    Кол-во: 30

    "Позиция 61"

    "Стекло двери правое 3341"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "Стекло двери левое 3341"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Стекло лобовое 3341,3340"

    Кол-во: 2

    "Позиция 64"

    "Эннергоаккумулятор правый 2ЗМ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 65"

    "Эннергоаккумулятор левый 2ЗМ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 66"

    "Эннергоаккумулятор правый 1ЗМ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 67"

    "Эннергоаккумулятор левый 1ЗМ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 68"

    "Трещетка правая 2ЗМ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 69"

    "Трещетка левая 2ЗМ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 70"

    "Трещетка правая 1ЗМ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 71"

    "Трещетка левая 1ЗМ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 72"

    "Пружина колодок"

    Кол-во: 20

    "Позиция 73"

    "Колодка тормозная задняя"

    Кол-во: 40

    "Позиция 74"

    "Колодка тормозная передняя"

    Кол-во: 20

    "Позиция 75"

    "Тормозные шланги передние левый 3341"

    Кол-во: 10

    "Позиция 76"

    "Тормозные шланги передние правый 3341"

    Кол-во: 10

    "Позиция 77"

    "Тормозная камера левая"

    Кол-во: 4

    "Позиция 78"

    "Тормозная камера правая"

    Кол-во: 4

    "Позиция 79"

    "Трещетка правая передняя"

    Кол-во: 4

    "Позиция 80"

    "Трещетка левая передняя"

    Кол-во: 4

    "Позиция 81"

    "Стойка стабилизатора"

    Кол-во: 4

    "Позиция 82"

    "Сайлентблок реактивной тяги"

    Кол-во: 10

    "Позиция 83"

    "Сайлентблок V-тяги"

    Кол-во: 6

    "Позиция 84"

    "Тяга V-образная 3341"

    Кол-во: 4

    "Позиция 85"

    "Сайлентблок стойки стабилизатора"

    Кол-во: 10

    "Позиция 86"

    "Стабилизатор"

    Кол-во: 4

    "Позиция 87"

    "Аммортизатор задний"

    Кол-во: 6

    "Позиция 88"

    "Аммортизатор передний"

    Кол-во: 6

    "Позиция 89"

    "Стремянка задней рессоры 3341"

    Кол-во: 8

    "Позиция 90"

    "Сайлентблок стабилизатора"

    Кол-во: 8

    "Позиция 91"

    "Стремянка передней рессоры 3341"

    Кол-во: 8

    "Позиция 92"

    "Подрессорная подушка передней рессоры правая 3341"

    Кол-во: 6

    "Позиция 93"

    "Подрессорная подушка передней рессоры левая 3341"

    Кол-во: 6

    "Позиция 94"

    "Рессора задняя 3341"

    Кол-во: 4

    "Позиция 95"

    "Рессора передняя 3341"

    Кол-во: 4

    "Позиция 96"

    "Гайка шпильки колеса"

    Кол-во: 60

    "Позиция 97"

    "Шпилька колеса задняя"

    Кол-во: 50

    "Позиция 98"

    "Шпилька колеса передняя"

    Кол-во: 40

    "Позиция 99"

    "Гайка карданная"

    Кол-во: 40

    "Позиция 100"

    "Болты карданный"

    Кол-во: 40

    "Позиция 101"

    "Крестовина кардана 1ЗМ-2ЗМ 3341"

    Кол-во: 8

    "Позиция 102"

    "Крестовина кардана РК-1ЗМ 3341"

    Кол-во: 8

    "Позиция 103"

    "Крестовина кардана РК-ПМ 3341"

    Кол-во: 8

    "Позиция 104"

    "Кардан 1ЗМ-2ЗМ 3341"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "Кардан РК-1ЗМ 3341"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "Кардан КПП-РК 3341"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "Сальник ступицы наружний"

    Кол-во: 20

    "Позиция 108"

    "Сальник ступицы внутренний"

    Кол-во: 20

    "Позиция 109"

    "Ступичный подшипник наружний"

    Кол-во: 20

    "Позиция 110"

    "Сальник проходного вала 3341"

    Кол-во: 10

    "Позиция 111"

    "Сальник проходного вала 3341"

    Кол-во: 10

    "Позиция 112"

    "Сальник флянца 3340"

    Кол-во: 10

    "Позиция 113"

    "Сальник флянца 3340"

    Кол-во: 10

    "Позиция 114"

    "Сальник фланца среднего моста 3340"

    Кол-во: 20

    "Позиция 115"

    "Гайка фланца редуктора среднего моста 3340,3341"

    Кол-во: 5

    "Позиция 116"

    "Сальник ступицы наружний"

    Кол-во: 20

    "Позиция 117"

    "Сальник ступицы внутренний"

    Кол-во: 20

    "Позиция 118"

    "Ступичный подшипник наружний"

    Кол-во: 20

    "Позиция 119"

    "Ступичный подшипник внутренний"

    Кол-во: 20

    "Позиция 120"

    "Р/к ШРУСа наружний 3341,3340"

    Кол-во: 10

    "Позиция 121"

    "Р/к ШРУСа внутренний 3341,3340"

    Кол-во: 10

    "Позиция 122"

    "Крестовина ШРУСа"

    Кол-во: 10

    "Позиция 123"

    "ШРУС правый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 124"

    "ШРУС левый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 125"

    "Р/к шкворня верхний 3341"

    Кол-во: 5

    "Позиция 126"

    "Р/к шкворня нижний 3341"

    Кол-во: 5

    "Позиция 127"

    "Рулевая тяга поперечная 3341"

    Кол-во: 3

    "Позиция 128"

    "Рулевая тяга продольная 3341"

    Кол-во: 3

    "Позиция 129"

    "Насос ГУР (спареный насос)3341"

    Кол-во: 3

    "Позиция 130"

    "Блок управления (3341)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 131"

    "Свеча (Штифт) накала"

    Кол-во: 3

    "Позиция 132"

    "Webasto"

    Кол-во: 3

    "Позиция 133"

    "Генератор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 134"

    "Стартер"

    Кол-во: 2

    "Позиция 135"

    "Турбина 3341"

    Кол-во: 2

    "Позиция 136"

    "Гидромутфа (привод вентилятора) 3341"

    Кол-во: 2

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП237220
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    593799
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    417 591
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124299
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    574173
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор** № ГП237219
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    593798
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор**
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    5
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081759
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие Луки Псковской области
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие...
    593797
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    576 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081758
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    593796
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    400 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    ГазЭнергоСервис
    Попозиционная № ГП237218
    Закупка материалов для герметизации межтрубного пространства перехода трубопровода
    Закупка материалов для герметизации межтрубного пространства перехода трубопровода
    593794
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Газпромнефть Энергосистемы
    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме № 32211081664
    Диагностика и компонентный ремонт устройств промышленной электроники 0,4 6-10кВ и терминалов РЗА (п. 69 ПЗ)
    Диагностика и компонентный ремонт устройств промышленной электроники 0,4 6-10кВ и терминалов...
    593749
    Закупки корпоративных заказчиков
    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    428 476 982
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014272
    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей MITSUBISHI L200 2,5 (Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ) для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей MITSUBISHI L200 2,5...
    593790
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить