Поставка: Передвижной фильтровентиляционный агрегат с механическим способом очистки ФМАС-1200У

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Формой оплаты является безналичный расчет. - первый авансовый платеж 20% после подписания договора и получения счета; - окончательный расчет в размере 80% - после получения Товара на складе ПОКУПАТЕЛЯ. - оплата счетов производится в течение 30(тридцати) календарных дней с момента выставления счета.